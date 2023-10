Transport : La COFOR-Mali forme 100 jeunes conducteurs de moto- taxi sur le code de la route

La Maison des jeunes du Mali a servi de cadre, le jeudi 12 octobre 2023, à la tenue de la cérémonie de remise d’attestation à 100 jeunes conducteurs de moto- taxi formés sur le code de la route, la sécurité routière et les premiers soins de secours. Ladite formation a été initiée par la Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau (COFOR-Mali). C’était en présence de la Présidente de la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau (COFOR-MALI), Zeinab Evelyne Jacques, des anciens ministres comme Thierno Hass Diallo, Maouloud Ben Kattra, du représentant de l’Ambassade de France au Mali et d’autres personnalités.

Dans son discours, la Présidente de la COFOR-Mali, Zeinab Evelyne Jacques, a fait savoir que l’objectif principal de son organisation est d’œuvrer au progrès de la jeunesse de notre pays. « La vocation de toute association juvénile est d’encourager et de soutenir l’engagement de la jeunesse où qu’elle se trouve et pour cela, nous devons travailler à renforcer leurs compétences dans divers domaines. De nos jours, les déplacements et transports publics urbains se pratiquent via des moyens rapides et faciles d’usage. Parmi eux, les motos-taxi, qui sont devenus un moyen de transport prisé et couramment utilisé par de nombreux Maliens. S’il est établi que l’apport de ces motos-taxi est apprécié par nos concitoyens pour leur côté pratique, il importe de souligner des sérieuses réserves quant à la responsabilité des conducteurs qui maîtrisent peu ou pas du tout l’étendue de la réglementation pertinente, les codes de bonne conduite et les procédés de premiers secours », a-t-elle dit. C’est dans cette optique, dit-elle, que la COFOR a lancé une opération consistant à la formation et la sensibilisation des jeunes conducteurs de Moto-Taxi. Selon elle, cette formation poursuit l’objectif de doter les conducteurs de Moto-Taxi des compétences et connaissances requises pour l’exercice de leur activité dans le respect des lois et règlements applicables. « Au terme de cette formation, 100 conducteurs de Moto Taxi seront formés au respect du code de la route, des bonnes pratiques et aux procédés de premiers secours. Ils pourront dès lors, effectuer une conduite saine et responsable en vue d’assurer la sécurité de leurs clients et celle des autres usagers de la route », a-t-elle dit. Après les différentes allocutions, il y a eu la remise d’attestation aux récipiendaires.

A. Sogodogo

Commentaires via Facebook :