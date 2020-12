Le Forum de la Société civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO) en visite au Mali, a échangé avec la presse le jeudi 17 décembre 2020 au CNDIFE. Occasion pour la mission de décliner sa vision pour la prospérité de l’espace régional dotée de sociétés civiles dynamiques et renforcées.

– maliweb.net -Crée en 2003 avec l’accompagnement de la CEDEAO, le FOSCAO est présenté comme la faîtière des organisations de la société civile des 15 membres de l’espace. Les conférenciers du jour Dansa Krouma président par intérim du FOSCAO, Kolma Messi secrétaire général du FOSCAO, Korotoumou Coulibaly membre du comité exécutif du FOSCAO, Aïcha Cissé la coordinatrice nationale du Mali, ont respectivement expliqué leur vision, objectifs et ambitions pour le plein épanouissement des populations de l’espace CEDEAO. De par cette visite, le FOSCAO compte renforcer son unité au Mali, la redynamiser afin qu’elle puisse mieux jouer son rôle et contribuer aux reformes et refondations en cours. Mais surtout elle se propose d’accompagner et contribuer à la réussite de la transition.

Selon Monsieur Dansa Krouma et ses collègues, le forum bien qu’initié par la CEDEAO, garde toute son autonomie et son indépendance, une impartialité nécessaire aux OSC pour jouer sa partition dans la bonne gouvernance démocratique de nos pays.

Par ailleurs Monsieur Kolma Messi, fait savoir qu’ils sont un partenaire stratégique de la CEDEAO, un canal pour remonter les préoccupations de l’ensemble des OSC à haut niveau afin que ces dernières soient prises en compte lors des décisions concernant l’espace. La faîtière s’assigne un rôle de coordination, de structuration et d’harmonisation des différentes sociétés civiles et leurs actions pour plus d’impact de par sa participation à haut niveau.

Et les thématiques telles que la gouvernance démocratique, l’économie, la sécurité, la paix, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé et l’égalité des sexes, les préoccupations de la jeunesse et l’emploi sont entre autres défendues par le FOSCAO pour le grand peuple des citoyens.

La délégation du FOSCAO se proposait de rencontrer les autorités de la transition dans le cadre de sa mission, une visite qui peut être une contribution pour la bonne marche de la transition.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

