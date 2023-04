Union des journalistes reporters du Mali (UJRM) : Une rupture collective du jeûne pour consolider les liens !

Pour consolider les liens de ses membres en ce mois béni de ramadan, l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM), a organisé une rupture collective du jeûne le vendredi 7 avril à son siège sis à Torokorobougou. L’occasion fut opportune pour les membres de tenir leur réunion mensuelle ordinaire du bureau national et marquer en toute convivialité leur première rencontre au nouveau siège de l’UJRM.

Le mois de Ramadan est réputé comme celui de la communion, de la solidarité, du partage et du pardon. C’est fort de cela que les membres de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) a pris cette initiative de rupture collective du jeûne.

Pour rappel c’est en 2019 que cette organisation a été mise sur ses fonts baptismaux par les journalistes-reporters du Mali suite au constat de la précarité de leurs conditions de vie et de travail. Elle regroupe en son sein l’ensemble des journalistes reporters du Mali de Kayes à Menaka sans distinction de médium.

L’UJRM a pour objectif d’assainir le secteur de la presse malienne, qui souffre d’une anarchie totale. De même, promouvoir et protéger les droits et devoirs de ses membres et valoriser le métier du journalisme. Ce, afin de former ses membres pour une meilleure connaissance du métier du journalisme et veiller au respect de l’éthique et la déontologie du métier du journalisme. Et enfin promouvoir la solidarité et le respect mutuel entre ses membres, d’une part, et promouvoir la liberté d’expression, d’autre part.

L’objectif de cette initiative de rupture collective du jeûne était de renforcer la solidarité, la cohésion et l’entente au sein de l’association mais aussi de partager de bons moments ensemble. Cette action cadre parfaitement avec la devise de l’UJRM qui est: Liberté- Professionnalisme- Solidarité.

Par Fatoumata Coulibaly

