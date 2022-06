Pratique ancienne comme moderne, la circoncision est un acte médical comme rituel dans certains milieux. Elle est appliquée sur l’homme dans le but de le rendre à la fois hygiénique et dans certaines coutumes « Homme ». Dans certains milieux traditionnels la circoncision précède le mariage. Elle est le premier acte indicatif de la maturité de l’homme à assumer certaines responsabilités.

Par définition la circoncision est un acte chirurgical qui consiste en l’ablation du prépuce, la peau qui recouvre naturellement le gland sur le pénis. Selon les observateurs, la circoncision est l’intervention chirurgicale la plus ancienne et la plus pratiquée dans le monde. En effet, environ 50 % des hommes de plus de 15 ans sont circoncis à l’échelle mondiale. C’est une pratique ancienne et traditionnelle dans certaines sociétés et elle se faisait à l’âge adulte surtout quand l’homme atteint l’âge de se marier. Cette pratique ancienne perd petit à petit son côté rituel pour devenir simplement médical. En effet, elle est appliquée sur les garçons juste quelques jours après leurs naissances. L’ablation peut être partielle ou totale et a pour conséquence de laisser le gland à découvert. Lorsqu’elle est effectuée pour des motifs médicaux, on parle de prostectomie.

Contrairement à l’excision, la circoncision est une pratique qui est plus aimée et moins dangereuse. Selon quelques études, les garçons circoncis risqueraient moins de contracter : un cancer du pénis plus tard au cours de leur vie, même si cette forme de cancer est d’une extrême rareté. Il y a moins de risque d’infection par le VIH et VPH et protégerait les hommes de l’herpès et du virus du papillome humain. Elle permettrait d’éviter durant l’enfance des infections urinaires pouvant endommager les reins et dont souffriraient la moitié des bébés. Dans certaines communautés après la circoncision tu deviens un vrai homme qui peut se marier et fonder une famille. Les femmes qui sont les partenaires des hommes circoncis sont moins susceptibles de contracter un cancer du col de l’utérus.

La circoncision est une intervention douloureuse. En général, les problèmes causés par l’intervention sont mineurs. Les complications graves sont très rares, mais elles sont possibles. Le risque de complications est plus faible chez les nouveau-nés que chez les enfants plus âgés, mais l’opération demeure une intervention relativement souffrante pour les bébés, même si un mythe persiste selon lequel les nouveaux nés seraient moins sensibles à la douleur. Il faut être conscient que votre enfant aura mal lors de l’intervention et dans les jours qui suivent. Et compte tenu des conditions sanitaires dans lesquelles elle est pratiquée, la circoncision traditionnelle fait chaque année de nombreuses victimes, des morts mais aussi des hommes dont on ampute le pénis à la suite de graves infections. Des saignements abondants ou une infection de la plaie ; Des effets secondaires, aux mesures médicales prises pour soulager la douleur.

En somme, pour réduire les risques au minimum, l’intervention doit être effectuée par un praticien formé et expérimenté. Quelqu’un devrait effectuer un suivi dans les jours suivant l’intervention pour s’assurer que les saignements ne se sont pas aggravés.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :