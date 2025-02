Victimes des crises au Mali : “Les réparations débuteront cette année”

La 5e session du comité d’orientation de l’Autorité de gestion des réparations en faveur des Victimes des crises au Mali (AGRV), s’est tenue ce mardi 18 février à son siège à Koulouba. La cérémonie d’ouverture a été coprésidée par le président de l’AGRV, Sidi Camara et son secrétariat exécutif, Sidy Almoctar Oumar.

“L’une des déclarations phares de cette 5e session du comité d’orientation de l’AGRV fut l’opérationnalisation effective de l’AGRV pour cette année 2025” comme l’a assuré le président du comité d’orientation de l’AGRV, Sidi Camara, à l’ouverture des travaux. L’AGRV est pleinement opérationnelle, a-t-il fait savoir. “On a pu mettre en place les instruments de gestion comme le cadre organique, le personnel et le profil qu’il faut”. De plus, un règlement intérieur a été élaboré pour l’organisation et le fonctionnement de l’AGRV.

“Au cours de l’année 2025, les réparations vont commencer”, a promis M. Camara, président du comité d’orientation de l’AGRV. La réparation va commencer avec un budget d’à peu près 7 milliards.

La session du comité d’orientation de l’AGRV, selon son secrétaire exécutif, Sidy Almoctar Oumar, avait à examiner l’adoption du procès-verbal de la session précédente, le budget révisé de 2024, le rapport annuel d’activités et le rapport d’exécution du budget révisé 2024. Et de terminer par le programme d’activités et le budget 2025.

“Le gouvernement a opéré des restrictions sur les budgets des services de l’Etat afin de soutenir les FAMa et la société EDM. Un budget rectifié a été élaboré à cet effet. Ainsi, le budget révisé de 2024 découle d’une analyse minutieuse du budget initial et s’élève à 7 406 763 000 F CFA contre un budget initial de 7 587 167 000 F CFA”, a fait savoir le secrétaire exécutif.

Koureichy Cissé

