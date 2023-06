Lundi dernier, le président du Conseil économique social et culturel, Yacouba Katilé a clôturé les travaux de la 4e session ordinaire de la 6e mandature de ladite institution. A cette occasion, M. Katilé a justifié les raisons du choix du ” oui ” de son institution lors du référendum constitutionnel de dimanche dernier.

À l’issue de deux semaines de travaux en plénière et en commission, les membres du Conseil économique, social et culturel (CESC) de la 6e mandature ont présenté lundi dernier, les recommandations du recueil 2023, assorties des orientations et des propositions des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, à l’attention du président de la République, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Parmi les recommandations formulées, rubrique par rubrique dans tous les domaines. Nous pouvons citer agriculture et maraîchage dont les membres du Conseil ont formulé un renforcement de la vulgarisation des semences améliorées ; réglementation des exportations de l’aliment bétail et la subvention des instants à hauteur de 50 %. Quant aux rubriques eau et énergie, industrie et mine, artisanat et tourisme, infrastructures et équipements, urbanisme et habitat, nous pouvons énumérer, promouvoir l’accent particulier sur les équipements solaires, éoliens et bioénergétiques ; l’entretien courant des routes à temps et en dehors de la période hivernale.

Dans son discours de clôture, le président du Conseil économique social et culturel, Yacouba Katilé a remercié les membres de ladite institution de la dynamique participative.

” Les deux semaines de conclave ont été marquées par des débats très enrichissants avec des observations de forme et de fond dans une dynamique participative. Ce qui illustre, le vif intérêt que vous accordez à votre institution “, a-t-il dit.

Actualité oblige, cette clôture de travaux de la 4e session ordinaire de la 6e mandature s’est tenue au lendemain du scrutin référendaire. Le président du Conseil économique, social et culturel a profité pour expliquer les raisons du choix du ” oui ” de son institution du scrutin référendaire face à l’histoire.

” Nous avions pris la décision courageuse et très logique de donner notre onction pour le oui. Nous avons choisi le oui pour l’instauration d’une gouvernance vertueuse fondée sur le principe de redevabilité avec comme ancrage la démocratie participative ”, a justifié M. Katilé devant ses membres dans un concert d’ovations.

Rappelons que, une fois que cette nouvelle constitution est adaptée puis promulguée par le président de la Transition, la nouvelle loi fondamentale prévoit une rallonge de la session ordinaire du Conseil économique social et culturel de 15 jours à un mois. Et les membres porteront le titre de Conseiller de la République.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :