Les chrétiens du monde disent Alléluia Alléluia, le Christ est ressuscité Alléluia !

Le samedi, le 16 avril 2022, l’église catholique du Mali a fêté pâques. Après 40 jours de jeunes, de prières et de partages dans la souffrance à la suite du Christ, les chrétiens fêtent dans une joie immense. Le Christ est ressuscité. Dans la paroisse sainte Monique, la communauté de Yirimadio a commémoré ce beau jour comme s’il n’y en aura plus. Chacun dans son habit de fête, les sourires étaient au rendez-vous. Ils ont débuté avec une procession ayant des bougies en main pour signifier la résurrection du Christ, la lumière a pris le dessus sur les ténèbres.

Se dirigeant vers l’église avec l’abbé Nestor Dabiré, de la congrégation des Jésuites, la chorale sainte Thérèse d’Avila, 12 catéchumènes qui attendant le baptême pour rejoindre les chrétiens du monde et témoigner le christ à jamais. Quelques agents de sécurité y étaient pour éviter tout danger.

L’Eglise catholique s’est élargie avec de nouveaux baptisés dans la communauté de Yirimadio et d’ailleurs dans beaucoup d’autres communautés. Aux sons des balafons, du piano, de la batterie et des chants d’action de grâces qui avaient été suspendus depuis le temps de carême, la chorale sainte Thérèse d’Avila a marqué la fête pascale dans les cœurs.

« Les pâques qui signifie le passage de l’esclavage à la liberté, la marche de Moïse et du peuple d’Israël dans l’ancien testament et l’institution de la nouvelle Pâques le jeudi saint ‘prenez et mangez’ et ‘prenez et buvez’, la Pâques de Jésus est aussi un passage de l’ancienne alliance à la nouvelle. Jésus s’est sacrifié pour le monde donc plus de sacrifice pour les chrétiens baptisés. Le seul sacrifice est désormais le Christ lui-même », a dit l’abbé Nestor Dabiré dans son homélie.

Il a parlé de l’importance de la femme car ce sont les femmes qui ont été les premières messagers de la résurrection de Christ. Chaque membre de l’église de Yirimadio a renouvelé son baptême la nuit de Pâques par l’eau aspergée par le prêtre sur la foule. Lors des prières universelles, ils ont prié pour le Mali tout en entier. Mme Traoré Marthe affirme n’avoir jamais eu une aussi belle fête de Pâques.

Marie Thérèse Coulibaly

(Stagiaire)

xx

FETE DE PÂQUES

Les musulmans participent moins à la fête

Suite aux coïncidences des deux jeûnes musulmans et chrétiens, la fête de pâques a été célébrée le dimanche 17 avril 2022, qui a correspondu au 15e jour de jeûne des musulmans. Ce qui a amoindri la participation des musulmans à cette fête avec leurs frères chrétiens.

La fête de Pâques se passe un peu différemment cette année pour les chrétiens, cela se traduit par le ramadan en cours. Passer une journée avec ses confrères musulmans comme à l’accoutumé pour les chrétiens, ne sera pas facile cette année vu le contexte de coïncidence de jeûne des deux confessions religieuses (chrétienne et musulmane) cette année.

La famille Doumbia de la communauté de Kalaban-Coro accueille comme une tradition plusieurs de leurs confrères musulmans à leur fête. Mais elle se dit inquiète cette année car elle n’aura presque pas assez de personnes pour fêter ce jour béni avec elle. Car la famille sera un peu nostalgique cette année vu le contexte du jeûne. « Nous leur comprenons totalement, car c’est dans leur obligation qu’ils jeûnent. Ça ne sera pas la dernière fête dans tous les cas. Alors nous espérions fêter dans les années à venir beaucoup de fêtes avec eux », affirme le chef de famille Yves Doumbia.

Salif Coulibaly est un fidèle invité aux fêtes chrétiennes de la famille Dembélé, selon lui, il lui serait impossible d’honorer sa présence à la fête cette année. « Je ne pourrai pas fêter avec la famille cette année, mais je fêterai de cœur avec eux. Même si ça me fait un pincement de cœur de ne pas être avec eux, j’ai l’obligation de jeûner». Cette fête réunit et consolide généralement deux confessions religieuses avec le partage des vœux de solidarité, de bonne foi entre eux.

Marie Dembélé

(Stagiaire)

Commentaires via Facebook :