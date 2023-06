Dans l’après-midi du vendredi 09 juin 2023, la 8ème édition de la finale de la Coupe du Mali de Football Dames s’est tenue au stade du 26 Mars. La rencontre était présidée par le Ministre en charge des Sports, Mossa Ag Attaher, accompagné de Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’Éducation Nationale, de Madame Dembélé Madina Sissoko, Ministre des Transports et des Infrastructures, et de Mamoutou Touré, président de la Fédération Malienne de Football.

L’événement a enregistré également la présence des membres du cabinet du ministère des sports, de la présidente de la commission Sports du CNT et de plusieurs acteurs du football Malien. Pour ce rendez-vous merveilleux du football féminin de notre pays, les deux équipes, Amazones de la Commune V et As Mandé, ont livré une bataille acharnée, prouvant ainsi le niveau exceptionnel du football féminin.

Finalement, l’équipe Amazones a surpris en remportant la victoire avec un but marqué à la dernière minute des prolongations, portant le score final à 2-1 en leur faveur.

Mossa Ag Attaher a tenu à féliciter chaleureusement les championnes pour leurs performances exceptionnelles et leur engagement exemplaire, tout en adressant ses mots d’encouragements à l’équipe vaincue.

En plus de la reconnaissance et de l’honneur d’être couronnées championnes, l’équipe gagnante a reçu une récompense financière de 5 millions de FCFA. L’équipe perdante a également été saluée et a reçu une consolation financière de 3 millions de FCFA. La meilleure joueuse a reçu une enveloppe de 250 000 FCFA.

Le ministre Mossa Ag Attaher n’a pas manqué de saluer la présence significative de ses deux collègues lors de la finale, qui marque le soutien du gouvernement au développement du sport féminin. Il a saisi l’occasion pour encourager activement la participation des femmes dans le football et les autres activités sportives. Le ministre Mossa Ag Attaher a exprimé sa profonde gratitude envers la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) et tous les acteurs impliqués dans l’organisation de cette compétition réussie.

