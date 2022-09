Cet événement de haut niveau est organisé par la Fédération de Russie, depuis 2015. C’est la première fois qu’il a été délocalisé en Algérie. Seize pays ont pris part à cette 8ème édition : la Russie, le Mali, la Chine, l’Algérie, le Soudan, le Vietnam, le Venezuela, le Tajikistan, l’Inde, le Congo, le Kyrgystan, le Nicaragua, le Bélarus, la Syrie, l’Usbekistan et le Burkina Faso.

Au cours de la compétition les pays participants ont été repartis en deux catégories. A la différence de la deuxième catégorie, la première catégorie a participé à toutes les épreuves prévues. L’Algérie a occupé la première place de la première catégorie et la Russie classée aussi première de la deuxième catégorie. Malgré le manque de préparation adéquate notre pays s’est classé 5ème de la deuxième catégorie et 9ème au classement général.

La 8ème édition des jeux militaires internationaux, des troupes aéroportées, qui s’est déroulée en Algérie, du 16 au 26 août 2022, a pris fin. Une section du 33ème régiment des commandos parachutistes a représenté le Mali à ces jeux militaires internationaux.

La cérémonie de clôture a eu lieu au complexe militaire de Blida en présence des chefs de délégations et des troupes des pays participants. Etaient aussi présents des ministres, des responsables militaires et civils. Elle a été présidée par le Chef d’Etat major de l’Armée nationale populaire d’Algérie, le Général d’armée Saïd Chanegriha.

Le chef de la délégation malienne, le lieutenant-colonel Moustaphe Sangaré, a justifié ce résultat : « le Mali n’ayant pas eu toutes les informations n’a pas pu participer à toutes les disciplines à savoir l’épreuve de conduite du BTR 60 et l’épreuve de l’Art martial mixte (MMA) qui ont fait qu’on a été victimes de quelques pénalités. Pour une première participation, ces résultats sont encourageants. Je félicite les membres de l’équipe pour leurs efforts »

Les compétiteurs se sont affrontés dans les disciplines suivantes : Conduite de BTR 60 suivie de tirs sur des cibles mobiles, Biathlon (course de 10 km suivie de tirs à l’AK, au RPG et au RPK sur des cibles mobiles), Saut tactique suivi d’une course de 13 km, saut de précision, la course d’orientation de 45 balises reparties sur une distance de 32 km, le parcours d’obstacles de 5km et l’Art martial mixte (MMA).

Au delà de l’aspect compétition, les buts recherchés sont : le renforcement de la coopération militaire et technique internationale des pays participants, l’augmentation du prestige du service militaire, l’augmentation de l’entraînement de campagne des participants, entre autres.

Selon le chef de la délégation malienne ce concours permet d’améliorer nos techniques de préparation, d’entraînement, de combat et aussi de perfectionner nos installations. Il précise aussi que ça offre l’opportunité de rayonner dans le domaine des troupes aéroportées.

Le lieutenant-colonel Moustaphe Sangaré a remercié les autorités algériennes pour l’invitation du Mali à cette compétition et les autorités militaires de la Russie qui ont tenu à ce que le Mali soit représenté à cette 8ème édition. Il a aussi remercié les autorités militaires maliennes pour les moyens engagés ayant facilité la participation du Mali à cet événement, à moins d’une semaine à savoir : la réalisation des passeports, le test Covid, le transport aller-retour des éléments à bord de l’avion de transport militaire, entre autres.

Lors de la cérémonie de clôture en plus des médailles remises aux 3 premiers de chaque catégorie, des cadeaux ont été remis à tous les éléments des seize pays participants.

Dans la matinée du mercredi, 30 août 2022, le chef de délégation et l’équipe malienne ont été reçus par le Commandant 3ème RM, le colonel Boubacar Yanssary Sanogoh, à Kati et aussi par l’adjoint au Chef d’Etat major de l’Armée de terre, le colonel major Djibril Doumbia. Les deux chefs militaires ont félicité l’équipe pour tous les efforts fournis au cours de la compétition malgré le manque de préparations

Diallo avec FAMa

Commentaires via Facebook :