La Coordination régionale de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) de Koulikoro (présidée par Amadou Lamine Singaré dit “Yayi”) a eu l’honneur d’abriter, le samedi 11 décembre 2021, la 9e édition de la “Nuit Ajsm”. Sponsorisée par la société Moov Africa Malitel et placée sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Attaher (représenté par le secrétaire général dudit département, Amadou Diarra Yalcouyé), la soirée gala était animée par la cantatrice Djénéba Seck.

La 9e édition de la “Nuit Ajsm” a été une occasion pour le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm), Oumar Baba Traoré, de remercier les partenaires dont la société Moov Africa Malitel (sponsor officiel) pour leur accompagnement. Au cours de la soirée, le président Oumar Baba Traoré a annoncé des mesures fortes pour la nouvelle orientation de l’Association à partir de 2022. Ces mesures, à ses dires, concernent la professionnalisation de l’Association et de ses démembrements régionaux. “Nous avons besoin d’une association qui mettra le professionnalisme au devant des actes de ses membres. C’est pourquoi, la nouvelle orientation de l’Ajsm renforcera désormais la gamme de sanctions contre les actes déviants des membres allant de la suspension temporaire au retrait pur et simple de la carte de membre, avec possibilité de poursuites judiciaires, en fonction de la gravité de la faute”, a-t-il souligné.

Pour éviter ces sanctions, a-t-il dit, un Code de bonne conduite sera mis à la disposition des membres à partir de janvier 2022. “N’oublions pas que chacun d’entre nous est d’abord ambassadeur de son organe avant d’être membre de l’Ajsm, donc, assujetti à un bon comportement”, a-t- préconisé.

Représentant le président de la Fédération malienne de football, Issiaka Diakité (le président de la Commission centrale du sponsoring, marketing, télévision de la Fémafoot) a agrémenté la soirée en annonçant la prise en charge de quelques journalistes à la Can Cameroun 2021.

Au nom de son ministre, Amadou Diarra Yalcouyé (secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne) a fait savoir que la “Nuit Ajsm” est un cadre de retrouvailles et de communion des journalistes sportifs. “Elle est aussi et surtout un moment de détente après une année de rude labeur et un moment de rétrospective pour lancer les jalons d’une année nouvelle”, a-t-il déclaré. Il a rassuré les journalistes sportifs de la disponibilité de son département dans l’accompagnement de toute initiative concourant au rayonnement de l’activité physique et sportive. “Notre département est soucieux de la promotion du sport au Mali. Je vous exhorte à persévérer dans le sens de l’excellence, à développer davantage le fair-play dans l’espace sportif et à promouvoir le journalisme d’investigation”, a-t-il prôné.

Au cours de la soirée gala, des partenaires de l’Ajsm dont Moov Africa Malitel, Habib Sissoko (président du Cnosm), le Procureur de la Commune IV, ont été distingués avec des attestations de reconnaissance.

Siaka DOUMBIA

