Notre consoeur Mme Tiouta Traoré est de nouveau élue arbitre internationale WBC du Bureau exécutif de l’Union Africaine de Box( ABU) pour un mandat de 4 ans.

Mme Tiouta Traoré est membre du bureau exécutif de l’Union Africaine de Boxe (ABU) conduit par le tunisien M. Houcine Houichi pour un mandat de 4 ans de 2022 à 2226 à ce titre elle est arbitre internationale WBC une nouvelle fois. Mme Tiouta Traoré a à son actif plusieurs formations dont sa participation à la convention de l’ABU comme déléguée du Mali au niveau d’African Boxing Union à Victoria FALLS au Zimbabwe, et récemment elle a participé du 24 au 28 juillet 2022 à l’l’hôtel Kingdom de Victoria FALLS au Zimbabwe

au séminaire de formation des instructeurs, des juges et arbitres WBC qui a été sanctionnée par un diplôme de juge arbitre WBC. Les cérémonies consacrées à l’ouverture et à la clôture a réuni d’importante personnalités de la boxe en plus des autorités du Zimbawe à ne citer que le Vice-président de la République du Zimbawe et l’ancien ministre de la Santé et de la Garde d’enfant Gen, la ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs, Kristy L. Coventry ainsi que M. Houcine Houichi président sortant.

En cette occasion, les différentes personnalités n’ont pas manqué de rappeler l’importance de ce sport, la boxe professionnelle tout en souhaitant qu’elle soit mieux valorisée. Par ailleurs, elles ont encouragé séminaristes pour leur participation et leur bravoure en hissant leur drapeau au niveau international.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

