Brèves de la CAN : La Can fait sa première victime

L’entraîneur algérien de la Tanzanie, Adel Amrouche, a été limogé par la Fédération tanzanienne de football en pleine Can. Ce limogeage intervient après la lourde défaite de la Tanzanie face au Maroc (3-0) lors de la première journée dans le groupe F. Il fait également suite à une amende de 10 000 dollars et 8 matchs de suspension infligés par le comité de discipline de la Caf après des propos “discourtois” du technicien algérien contre le Maroc qui avait “insinué que le Maroc contrôlait la Caf et truquait les matchs en sa faveur”.

Cap-Vert : premier pays qualifié pour les 8es

Alors qu’on attendait des équipes données favorites comme le pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Maroc (4e du Mondial) ou encore l’Egypte finaliste de la précédente Can, c’est bien le Cap-Vert qui a décroché en premier son ticket qualificatif pour la prochaine étape de la Can. Auteur de deux victoires pour ses deux premiers matchs sur le Ghana (2-1) et le Mozambique (3-0), les Requins Bleus s’installent à la tête du groupe B. Mais, ils sont sûrs de finir en tête devant l’Egypte et le Ghana. Quelle surprise ! Après le Cap-Vert, le Sénégal, champion en titre, a aussi décroché son billet pour les 8es de finale.

Amanda Dlamini : à jamais la première !

Amanda Dlamini est devenue la première femme à commenter un match de la Can. Ancienne footballeuse, Dlamini a été capitaine de l’équipe féminine senior d’Afrique du Sud aux Jeux olympiques et à plusieurs Coupes d’Afrique des nations féminines. Lors de la présente Can, elle fait partie de l’équipe des analystes de match de la compétition. La Caf a rappelé que l’ex-footballeuse est entrée dans l’histoire le mercredi 17 janvier 2024 en devenant la première femme à commenter un match de football sur site lors de la Can. Son premier match a opposé le Maroc à la Tanzanie au Stade Laurent Pokou de San Pedro, lors de la première journée du groupe F.

Côte d’Ivoire-Nigeria à guichets fermés

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria s’est jouée à guichets fermés. Selon abidjan.net, le stade Alassane Ouattara qui dispose de 50 000 sièges n’a pas sonné creux lors de la victoire des Nigérians (1-0). Mieux, le nombre de places représentait le nombre total de billets qui étaient disponibles à la vente et qui ont tous été achetés.

Nsue : auteur du premier triplé depuis 20 ans

Pour le compte de la 2e journée de groupe, la Guinée équatoriale s’est largement imposée devant la Guinée-Bissau par le score de 3 buts à 0. Auteur des trois buts de la rencontre, l’Equato-guinéen Emilio Nsue est devenu le premier joueur à réaliser un triplé à la Can depuis Patrick Mboma en 2004. Vingt ans après le Camerounais, l’Equato-guinéen remet la barre à sa place.

