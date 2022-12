Initié par l’international milieu de terrain Aigle du Mali et du Red Bull Leipzig, Amadou Haïdara, la 2e édition du Camp de football portant le nom du donateur s’est tenue, le samedi 17 décembre, au terrain d’entraînement de l’AS Réal de Bamako. Sur une sélection d’un millier de jeunes, Kalilou Dembélé a été désigné meilleur talent par les éducateurs commis pour le choix.

Le Camp Amadou Haïdara devient édition après édition un évènement incontournable. Après l’édition d’essai l’an passé, l’engouement suscité autour du Camp a pris une autre dimension cette année avec plus d’un millier de jeunes inscrits venant de tout le Mali et comprenant filles et garçons.

Après la phase de présélection, c’est la phase finale qui s’est déroulée le samedi passé avec 233 jeunes dont l’âge varie entre 10 et 14 ans. A l’issue de plusieurs séries de tests, celui qui a retenu le plus l’attention des encadreurs a été Kalilou Dembélé. La pépite du Centre de Formation « Nation Foot » a ébloui par sa technicité et sa lecture du jeu ainsi que ses mouvements sur le terrain. Conformément à la vision du Camp, Kalillou sera suivi et encadré par les responsables du Camp dans sa progression vers une carrière professionnelle. Tel un diamant à polir, voilà tout ce dont Kalilou aura besoin pour pleinement exploiter son talent et le faire profiter au Mali et au monde du football.

Dans les autres catégories de choix, N’Faly Diallo, Gueye Diawara et Aïchata Simpara ont été respectivement meilleurs des catégories : moyenne, petite et filles.

Mettant l’accent sur l’importance de l’éducation dans la construction d’une carrière professionnelle en milieu sportif pour l’édition de cette année, une projection vidéo a été faite sur l’esprit du camp et le parcours de l’initiateur à la veille de la phase finale de sélection. Une façon de préparer l’esprit des enfants aux sacrifices à consentir pour une carrière de pro réussie.

A C.

Commentaires via Facebook :