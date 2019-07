Sur une superbe réalisation d’Amadou Haïdara à la 37e minute, le Mali s’est imposé (1-0) face à l’Angola mardi lors de la 3e et dernière journée du groupe E. Grâce à ce succès étriqué et conjugué surtout au nul entre la Tunisie et la Mauritanie (0-0) dans l’autre rencontre du groupe, le Mali termine à la première place avec 7 points. Les Aigles du Mali affronteront en huitièmes de finale, lundi, les Eléphants de Côte d’Ivoire qui ont fini à la deuxième place du groupe D derrière le Maroc.

Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale à une journée de la fin de la phase de poules, les Aigles du Mali affrontaient les Palancas Negras d’Angola pour s’assurer de la première place du groupe E. Au terme d’une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, le Mali va conclure la phase de poules en beauté grâce à sa victoire étriquée sur l’Angola (1-0).

Sur une passe lumineuse de Moussa Doumbia à l’entrée de la surface, Amadou Haïdara alias ‘’Doudou’’ oriente parfaitement son contrôle avant de placer une lourde frappe dans la lucarne du portier angolais pour l’ouverture du score. Un bijou, une merveille qui a attiré plus d’un dont Samuel Lobé, consultant à Canal +. Surpris par le geste de l’ancien sociétaire de l’AS Réal de Bamako, Samuel Lobé qualifie cette frappe ‘’d’incroyable’’. Il est même allé loin en comparant Doudou à Juninho, ancien international brésilien qui a marqué les beaux jours de l’Olympique Lyonnais dans les années 2000.

‘’Dès la réception du ballon, Haïdara fait un contrôle orienté pour se créer encore plus d’espace. Il a eu l’intelligence de ne pas trop pousser ce ballon. Celui qui sort sur lui ne peut pas intervenir. Donc, il a tout le temps de faire de ce ballon ce qu’il veut. On connait tous la suite. Il faut dire que c’est sa façon de frapper qui m’a vraiment surpris. Ce n’est pas forcément un coup de pied. Mais, il le prend un peu avec l’intérieur du pied. Ce qui donne une trajectoire un peu flottante. C’est comme à la Juninho. Haïdara a fouetté le ballon d’une manière incroyable. Ce qui lui donne une drôle de trajectoire, très bon équilibre et très précis surtout’’, a-t-il expliqué.

A noter qu’Amadou Haïdara, auteur de l’unique but de la partie, a été logiquement élu ‘’homme’’ du match. C’est le troisième trophée individuel remporté par le Mali dans cette compétition après celui d’Abdoulaye Diaby et Moussa Marega qui avaient respectivement été désignés ‘’homme du match’’ contre la Mauritanie et la Tunisie.

Alassane Cissouma

CAN 2019: Les Aigles retournent à Suez !

Après avoir disputé leurs deux premiers matches de poules à Suez contre la Mauritanie (4-1) et la Tunisie (1-1), les Aigles du Mali étaient partis à Ismaïlia pour le dernier match de poules face aux Palancas Negras d’Angola. A l’issue de cette ultime journée, les Aigles ont assuré le service minimum face à l’Angola, battue 1-0.

Leaders du groupe E avec 7 points au compteur devant la Tunisie (2e avec 3 points), les partenaires du capitaine Abdoulaye Diaby retourneront à Suez où ils affronteront les Eléphants de la Côte d’Ivoire lundi dans le cadre des huitièmes de finale de la Can Egypte 2019. C’est dire que les protégés du sélectionneur intérimaire, Mohamed Magassouba retrouveront leur base habituelle à cette Can. Un endroit qui leur réussi bien. L’on se rappelle, c’est là-bas qu’ils ont commencé cette prometteuse aventure égyptienne par une victoire face à la Mauritanie (4-1) avant d’accrocher la Tunisie (1-1) dans le cadre des deux premières journées.

En huitièmes de finale lundi, les Maliens tenteront de réaliser les mêmes performances face aux Eléphants de Côte d’Ivoire qui ont déjà essuyé une défaite contre le Maroc (1-0).

Alassane Cissouma

