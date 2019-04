S’est effectué le vendredi 12 avril dans la capitale égyptienne, le tirage au sort de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. A l’issue de ce tirage, le Mali a été logé dans la poule ‘’E’’ en compagnie de la Tunisie (mondialiste), la Mauritanie et l’Angola. Qui sont toutes des vieilles connaissances pour le Mali

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé le vendredi 12 avril à Caire (Pyramide de Gizeh), au tirage au sort de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les Aigles du Mali sont logés dans la poule ‘’E’’ avec des vieilles connaissances, dont la Tunisie, la Mauritanie et l’Angola.

L’équipe malienne, entamera cette phase des poules avec la Mauritanie pour finir avec l’Angola. Logiquement, selon de nombreux observateurs le Mali qui se trouve dans une position de favori dans cette poule, ne doit pas éprouver énormément de difficultés pour franchir le seuil des 8ème de finale.

Par ailleurs, la poule ‘’A’’ est constituée de l’Egypte, de la République Démocratique du Congo, de l’Ouganda et le Zimbabwe. Quant à la poule ‘’B’’, elle est composée du Nigeria, de la Guinée, du Madagascar et de la Burundi. Pour ce qui concerne la poule ‘’C’’, les équipes qui s’affronteront sont respectivement le Sénégal, l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie. A la différence des autres poules, les observateurs sont unanimes sur le fait que celle du ‘’ D’’ a été la plus relevée, dénommée la poule de la mort. Elle est composée du Maroc, de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Namibie. Enfin la ‘’ F’’ est constituée du Cameroun, du Ghana, du Bénin et de la Guinée-Bissau.

Par Safiatou Coulibaly

