Championnat national de cyclisme : Bourama Diarra succède à Yaya Diallo

Le championnat national de cyclisme s’est déroulé le samedi 7 août à Ségou. Avec un chrono de 3h57 minutes sur une distance de 152km en circuit fermé, Bourama Diarra a été sacré champion du Mali détrônant au passage Yaya Diallo rétrogradé au 5e rang.

C’est à la suite d’un sprint final que Bourama Diarra a ravi la vedette non seulement à ses poursuivants immédiats, Daouda Djiré et Ichaka Coulibaly, mais aussi et surtout au champion sortant, Yaya Diallo, arrivé au 5e rang. A l’arrivée, le nouveau champion du Mali, Bourama Diarra a réalisé un chrono de 3h57 minutes.

La ville de Ségou a vibré au rythme du championnat national de cyclisme le samedi passé. Pour cette première délocalisation de l’évènement dans la capitale des Balazans, il y avait un grand engouement chez les passionnés de la « petite reine », venus nombreux pour être témoins oculaires de la compétition.

Au départ de la course, 13 équipes ont rivalisé. La ligue de Sikasso se taille la part du lion avec 5 équipes, suivie des Ligues de Ségou et Bamako (3 équipes chacune), ensuite des Ligues de Kayes et Koulikoro (1 équipe chacune).

La compétition est caractérisée par un circuit fermé. De l’ex-Pharmacie Dembelé à la sortie de Diallabougou en passant par l’Hôtel de l’Independence-Rond point-Sebougou-sortie Diallabougou vers Bla-BNDA-sortie Diallabougou (soit 152 km), les 74 cyclistes engagés ont pratiquement sillonné toute la ville de Ségou sous les applaudissements nourris des amoureux de la petite reine.

A l’issue du circuit de 152km dominé par Bourama Diarra de l’Usfas, les dix (10) premiers ont été récompensés. Des prix spéciaux ont également été décernés au plus jeune coureur Adama Mariko, au coureur le plus âgé (Bah Mariko) et au premier cycliste de la Ligue de Ségou (Abou Sidibé). Ces prix spéciaux ont respectivement été offerts par Moussa Sinkpo Coulibaly, Abdoulaye Mounkoro (DG Société SCET-Mali) et Nouhoum Diarra (Maire de Ségou).

Le champion du Mali, Bourama Diarra a été gâté. En plus du trophée, de la médaille d’or et de la somme de 250 000 F CFA offerts par la Fédération malienne de Cyclisme, il a reçu un lot à usage d’habitation de la part de madame le maire de Pelengana Diabaté Mamou Bamba.

Alassane CISSOUMA

Classement général et récompense :

1-Bourama Diarra : trophée plus médaille d’or plus 250 000 F CFA

2-Daouda Djiré : médaille d’argent plus 190 000 F CFA

3-Ichaka Coulibaly : médaille de bronze plus 125 000 F CFA

4-Issouf Mariko : 80 000 F CFA

5-Yaya Diallo : 60 000 F CFA

6-Sidiki Diarra : 50 000 F CFA

7-Fidel Cissé : 40 000 F CFA

8-Bourama Coulibaly : 25 000 F CFA

9-Moussa Togola : 20 000 F CFA

10-Soumaïla Togola : 15 000 F CFA

Prix spéciaux :

1-Plus jeune coureur : Adama Mariko (50 000 F CFA)

2-Plus vieux coureur : Bah Mariko (30 000 F CFA)

3-Premier des cyclistes de Ségou : Abou Sidibé (50 000 F CFA).

