Championnat national ligue 1 : Les propos outrageants du Gardien de But des Aigles et du Stade Malien de Bamako contre les dirigeants et les supporters du Djoliba resteront-ils impunis?

Après le match de la 3e journée du carré d’as du championnat national ligue 1 qui a opposé le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC et qui s’est soldé sur le score de 1 but partout, le monde sportif a été surpris d’entendre les propos totalement outrageant du gardien de but, Djigui Diarra contre les dirigeants et les supporters voire même contre les joueurs du Djoliba le 8 juillet dernier. Pire il récidive quelques jours après dans un vocal repris par différents sites en citant nommément le Djoliba.

En effet Djigui Diarra s’en prend directement aux dirigeants, supporters et joueurs du Djoliba AC tout simplement ceux-ci ont tout fait pour nuire à sa carrière de footballeur et sont en train de tout faire pour qu’il perde sa place de titulaire au sein des Aigles du Mali. Pour lui les dirigeants, les supporters et les joueurs du Djoliba ne sont que des gueulards contrairement à lui qui fait ce qu’il dit. Et Djigui de déclarer qu’il n’a jamais aimé le Djoliba et qu’il n’aimera jamais ce club« Tout le monde a vu et entendu lorsqu’ils ont égalisé contre nous lors de la 3e journée du carré d’as. Ils ne m’ont jamais aimé moi aussi je ne les aimerai jamais. Ils ont voulu me tuer et même si moi aussi je les tue, Dieu ne m’en voudra pas »déclare-t-il. A la question de savoir si ces propos lui ont été sifflés par un journaliste, le gardien international des Aigles du Mali est tout droit dans ses bottes «Personne ne m’a manipulé ; J’assume mes propos car un homme doit être un homme et ne doit avoir peur de rien. Si un homme a peur c’est qu’il n’a pas sa raison de l’être. Je suis le fils de ma mère et j’ai de la baraka. Je m’adresse particulièrement au Djoliba qui n’a jamais cessé à me détruire avec la complicité de certains supporters du Stade. Heureusement ces derniers ont compris après » a-t-il précisé. Pour l’instant aucune réaction officielle de la part du comité exécutif de la fédération malienne de football, de la ligue de football de Bamako, des dirigeants du Djoliba et du Stade malien. Si les propos outrageants de Djigui Diarra passent difficilement chez les supporters du Djoliba par contre chez certains supporters du Stade malien, ces propos ont eu un écho favorable chez certains responsables et supporters du Stade. En témoigne la banderole brandit lors de la 4e journée qui a vu la victoire du Stade sur le Réal (2-0) par une frange des supporters où on pouvait lire ‘’ COMITE GENERAL DIOP : soutient Djigui Diarra. Nous sommes Djigui. Blanc joue Blanc gagne’’.

Affaire à suivre

Saïd

Commentaires via Facebook :