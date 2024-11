Montés en Ligue 1 Orange cette saison, les Étoiles du Mandé et le FC Diarra promettent pour leurs débuts en première division. Les deux nouveaux promus ont tenu tête à des vieux briscards du championnat pour le compte de la 1ere journée disputée le week-end passé. Un début prometteur pour ces deux clubs qui évoluaient en 2e division la saison passée.

Le championnat professionnel Ligue 1 Orange du Mali a donné son coup d’envoi le samedi 23 novembre. Simultanément, deux matchs ont démarré. L’un au Stade Mamadou Konaté de Bamako avec le duel AS Balaridjan-FC Diarra et l’autre au Stade Salif Keïta « Domingo » de Kati où l’Afrique Football Elite recevait le promu les Etoiles du Mandé.

Pour leur toute première expérience dans l’élite du football malien, le FC Diarra et les Etoiles du Mandé n’ont pas été ridicules. En revanche, ils ont affiché un bon visage et livré une très bonne prestation. Mené au score par le 4e de la saison écoulée à savoir l’AS Bakaridjan, le F CF Diarra a eu les ressources nécessaires pour égaliser et contraire le Bakaridjan au partage des points pour un score final de 1-1. De leur côté, les Etoiles du Mandé ont écrit l’histoire de la Ligue 1 professionnelle du Mali de la plus belle des manières en disposant de l’AFE sur le score de 2 buts à 0. Premier buteur de la toute première édition du championnat professionnel du Mali, l’attaquant Issa Niaré s’est encore un peu plus enfoncé dans l’histoire en étant l’auteur du premier doublé du championnat professionnel. Quoi de mieux pour espérer faire leurs premiers pas dans l’élite du football malien pour ces deux clubs qui évoluaient la saison passée en 2e division ?

Engagé en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération avec des matchs prévus cette semaine, le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont vu leurs rencontres de la première journée du championnat reportés.

30 millions pour le champion

Avec 14 clubs engagés dans cette première édition du championnat professionnel, les rencontres se jouent en aller-retour pendant 26 journées pour la succession du Djoliba AC (champion sortant). « Cette première édition du championnat professionnel de Ligue 1 Orange du Mali s’annonce très équilibrée et indécise au regard du nivellement des valeurs entre les 14 clubs engagés. La lutte s’annonce donc très serrée. Signalons qu’au terme de la compétition, les trois premières équipes seront primées par la Fémafoot. En effet, l’équipe déclarée championne reçoit un trophée, 35 médailles d’or et une prime de trente millions de Francs CFA (30.000.000 F CFA). La vice-championne recevra 35 médailles d’argent et une prime de quinze millions de Francs CFA (15.000.000 F CFA). Quant à l’équipe classée troisième du championnat, elle recevra 35 médailles de bronze plus une enveloppe de dix millions de nos Francs (10.000.000 F CFA), a commenté la fédération malienne de football.

