La Fédération internationale des associations de basket-FIBA a dévoilé son dernier classement par zone et du monde, celui de février 2020.

Chez les seniors dames, les D’Tigers (Tigresses) du Nigéria, sans surprise, dominent l’Afrique avec un rang de 14è mondial. Les Lionnes du Sénégal sont 2è africaine et 28è mondial. C’est le Mozambique qui a le plus progressé avec un bon de 7 points. Il est 3è en Afrique et 36è mondial, bousculant ainsi l’Angola qui arrive 4è africain et 41è mondial. Les Aigles ont ainsi pris un coup et se classent bon 5è en Afrique et 45è dans le monde.

Liste du Top 10 en Afrique

1 Nigéria

2 Sénégal

3 Mozambique

4 Angola

5 Mali

6 Egypte

7 Cameroun

8 Côte d’Ivoire

9 RDC

10 Kenya

