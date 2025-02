Le personnel de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) s’est donné rendez-vous ce samedi 21 février 2025 au terrain de football de l’ISPRIC pour discuter de la finale de la coupe inter- CMSS entre l’Annexe I de la direction Générale et la direction régionale de Koulikoro.

Placée sous le signe de la solidarité et la présence effective du Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE qui avait à ses côtés le secrétaire Général de l’Union National des Travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé et les responsables de l’ISPRIC, la rencontre fut une retrouvaille entre collègues de la Direction Générale et ceux d’une Direction régionale. Cette fraternelle compétition a été remportée par l’équipe de Koulikoro par un score de 3 à 2 à la suite de tirs aux buts.

En levée de rideaux à 16h 45, un match qui opposa le bureau national UNTM et la CMSS s’est soldé par un but à zéro en faveur de l’UNTM. Ce qui fera dire au Directeur Général de la CMSS, que le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale qui permet de renforcer les liens entre collègues, promouvoir un environnement de travail sain et encourager l’excellence sous toutes ses formes. Et c’est ce que les responsables de la CMSS ont compris. Ils œuvrent au quotidien pour cultiver cette cohésion sociale, la paix et l’entente entre tous les travailleurs.

Des propos soutenus par Yacouba Katilé qui estime que cet évènement au-delà de la compétition, incarne des valeurs essentielles à l’engagement syndical à travers la solidarité, l’esprit d’équipe et la fraternité entre travailleurs. Occasion de saluer l’initiative et les acteurs qui ont contribué à la réussite de la compétition. Peu importe le résultat, il souhaite que cette rencontre soit placée sous le signe du fair- play et du dépassement de soi. « Vous êtes tous gagnants et vous porterez haut les couleurs de l’engagement et du dynamisme dans notre communauté de travail.

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat entre l’ISPRIC et la CMSS, le représentant de cet Institut s’est dit honoré d’abriter les compétitions de cette grande institution de la protection sociale au Mali.

La remise de la coupe d’une valeur d’un bœuf et d’un mouton pour l’équipe de Koulikoro et celle de l’Annexe I de la direction Générale a été les temps forts de cette compétition.

Bravo à la CMSS Méguetan.

Fatoumata Mah Thiam Kone

CCOM /RP/CMSS

