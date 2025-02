Du 10 au 12 février 2025, le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a consacré son premier cours d’administration sportive à la quatrième édition 100% femmes. C’est une trentaine de participantes, venues de plusieurs associations sportives, qui ont pris part à cette formation. Une opportunité pour ces participantes de rehausser leurs compétences.

Par cette formation, le Cnosm entend relever le défi de la représentativité des femmes en terme de leading dans la sphère sportive malienne. Cette formation permet de préparer les participantes aux valeurs de l’olympisme et ouvrir des opportunités pour occuper des postes de responsabilités. Cette 4e édition est la preuve de l’utilité de cette formation et de son impact sur le développement du sport au Mali. Les activités ont duré 3 jours et ont porté sur des présentations et des travaux. Cette 4e édition des Cours d’Administration Sportive 100% Femmes s’est clôturée sur les mots du représentant du président du Cnosm, le 3e vice-président Wahabou Zoromé, souhaitant un plein bénéfice et usage des compétences acquises aux participantes. Les diplômes ont été décernés sous les acclamations.

