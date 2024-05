Cyclisme : la 10e édition du Tour cycliste du Mali prévue du 21 au 26 mai

La 10e édition du Tour cycliste du Mali se tiendra du 21 au 26 mai. L’annonce a été faite, lundi, au cours d’une conférence de presse animée par la Commission nationale d’organisation au Palais des Sports de Bamako. C’était sous l’égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Seize équipes venues de plus d’une dizaine de pays vont participer à la 10e édition du Tour cycliste du Mali appelé “le Tour de l’Intégration” qui se tiendra du 21 au 26 mai sur une distance de 790 Km. La 10e édition du Tour cycliste du Mali s’inscrit dans le cadre du calendrier Africa Tour de l’Union cycliste internationale. Prévu du 21 au 26 mai 2024, le Tour s’étalera sur six étapes, traversant notamment les régions de Ségou, Bougouni, Sikasso, Koutiala et Koulikoro avec un Critérium sur le boulevard de l’Indépendance du district de Bamako en guise d’apothéose.

Le vice-président de la commission nationale d’organisation et président de la Fédération de cyclisme, Sidi Bagayoko, a souligné l’importance capitale de cet événement, le qualifiant de « plus grand rendez-vous de la fédération ». Malgré certains défis logistiques, notamment liés à l’état des routes et au bouclage du budget, le président de la Fédération malienne de cyclisme a tenu à rassurer quant à l’accueil chaleureux et au séjour agréable réservés à tous les participants.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a salué l’engouement et l’enthousiasme suscités par le Tour cycliste. Tout marquant sa disponibilité d’accompagner la fédération malienne de cyclisme a décrit le cyclisme comme une discipline sportive emblématique. Il a également exprimé son soutien indéfectible à toutes les activités de la fédération, témoignant ainsi l’engagement du gouvernement envers le développement du sport au Mali.

S’adressant, le ministre Fomba les a invité à plus d’engagement et d’abnégation. « Quand vous portez les couleurs du pays, vous ne vous battez pas pour vous-mêmes mais vous-vous battez pour le Mali », a lancé le chef de département des Sports à l’endroit des athlètes. Un message fort que les cyclistes affirment avoir entendus. Le capitaine de l’équipe nationale du Mali, Yaya Diallo, a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs ayant rendu possible cette édition, soulignant l’importance de l’union sacrée dans la réussite de cet événement.

Outre le Mali, il faut rappeler que les cyclistes proviennent du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la RDC, du Maroc, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Mauritanie, de la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Togo et le Cap-Vert. Preuve que le Mali n’est pas isolé, a insisté le ministre Fomba.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

