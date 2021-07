Cyclisme-Tour du Fleuve Sénégal : Le Mali rafle tout au Sénégal

Le Mali a régné en maitre absolu lors de la 3e édition du Tour cycliste du Fleuve Sénégal qui s’est déroulée du 4 au 10 juillet 2021. Les cyclistes maliens, sous l’impulsion de leur capitaine Yaya Diallo, ont dominé sans partage les 7 étapes du Tour.

Démarrée le dimanche 4 juillet, les rideaux sont tombés sur la 3e édition du Tour cycliste du Fleuve Sénégal le samedi 10 juillet 2021 à Saint Louis avec la 7e et dernière étape de la course. C’est un circuit fermé de 55 kilomètres dans la ville de Saint Louis qui a été le bouquet final de l’évènement avec une hégémonie des Aigles cyclistes qui ont remporté les six premières places par : Youssouf Mariko (1er), Sidiki Diarra (2e), Yaya Diallo (3e), Issiaka Coulibaly (4e), Seydou Djire (5e) et Moussa Togola (6e).

Ainsi, à l’issue de la compétition, c’est le capitaine des Aigles du Mali Yaya Diallo qui endosse le maillot jaune. Il est le grand vainqueur du Tour.

Après avoir remporté les 7 étapes, le Mali occupe logiquement la première place au détriment des six autres pays participants que sont : Le Sénégal, la Guinée Conakry, la Gambie, la Guinée Bissau, le Benin et la Mauritanie.

C’est donc un pari gagné pour le nouveau bureau de la Fédération malienne de cyclisme, présidé par Sidy Bakayoko. En quittant Bamako, ce dernier avait promis de ramener le maillot jaune au pays.

Alassane CISSOUMA

