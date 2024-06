A la traine tout au long des 5 premières étapes du Tour, Yaya Diallo a attendu la dernière pour rafler le maillot jaune de la 10e édition du Tour du Mali. Un véritable hold-up pour le multiple champion du Mali. Le cycliste malien succède à son compatriote Issiaka Coulibaly, sacré lors de la précédente édition.

Démarré le mardi 21 mai, le Tour cycliste du Mali a pris fin le dimanche 28 mai dernier. Cette 10e édition marquait le retour de la compétition depuis 2021. Placée sous le signe de l’intégration, la 10e édition du Tour a enregistré la participation de plusieurs autres pays africains dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Bénin, le Niger et la Guinée. Elle s’est disputée en 6 étapes dont la dernière Fana-Bamako plus un Critérium sur le Boulevard de l’indépendance. Après avoir été dominé tout au long de la course, Yaya Diallo a sagement guetté la dernière étape pour signer un hold-up face au Burkinabè Mahamadi Ilboudo. Ce dernier qui a porté le maillot jaune pendant toutes les 5 premières étapes s’est fait devancer à l’arrivée par le champion du Mali malgré les 56 secondes d’avance dont il disposait sur son concurrent. D’une distance de 145 km, Yaya Diallo a remporté la dernière étape et le maillot jaune avec un chrono de 4h18’27”. Il a, par ailleurs, parcouru les 789 km des 6 étapes du Tour en 20h3’30”. Yaya Diallo succède ainsi à son compatriote Issiaka Coulibaly qui avait remporté le maillot jaune de la précédente édition disputée en 2021. Ce faisant, le multiple champion du Mali justifie la confiance placée en lui et tient sa promesse de maillot jaune faite lors de la conférence de presse animée par le ministre des Sports pour annoncer la tenue du Tour.

Alassane Cissouma

