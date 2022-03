C’est au cours d’une conférence de presse, le vendredi 04 mars 2022 au Grand Hôtel de Bamako, que l’Union nationale des anciens footballeurs du Mali (U.N.A.FO.M) a présenté le bilan de ses activités au cours de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021. « L’autre CAN » est le concept dédié à cette activité Cameroun 2021. Et les perspectives à l’heure de l’avènement de l’Union des anciens footballeurs d’Afrique (U.A.F.A). Elle était animée par Moctar Sow, président de l’U.N.A.FO.M et Alou Badra Keita, dirigeant sportif, en présence de Mossadeck Bally, PDG du groupe Azalaï et parrain de l’activité.

L’Union nationale des anciens footballeurs du Mali (U.N.A.FO.M), par le biais de son président Moctar Sow et de quelques membres, était présente à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021. Elle s’est déroulée du 9 janvier au 8 février 2022 et remportée par le Sénégal pour la première fois de son histoire aux dépens de l’Egypte, la nation la plus titrée de cette compétition. A rappeler que le Mali est éliminé de la compétition depuis le niveau des huitièmes de finale par la Guinée équatoriale. Et les objectifs de cette mission au Cameroun, selon les conférenciers, étaient entre autres, de soutenir les Aigles du Mali, de créer l’Union des anciens footballeurs d’Afrique, de renforcer et magnifier le partenariat Mali Cameroun. Pour eux, 100% de ces objectifs ont été réalisés à travers la consécration d’une journée au Mali, l’amélioration de l’image du Mali, le concept de diplomatie sportive agréé. S’y ajoute le regard nouveau sur le football malien et africain, le leadership du Mali en matière d’innovation sportive, les perspectives encourageantes avec projets structurants pour le Mali et l’Afrique.

Par ailleurs, au cours de cette mission, un projet dit « déclaration de Yaoundé » a vu le jour. Il s’agit du manifeste de création de l’Union des anciens footballeurs d’Afrique (U.A.F. A) signé au Palais des sports de Yaoundé le 04 février 2022 en présence de Roger Milla, président du collectif des anciens Lions indomptables et anciens footballeurs internationaux du Cameroun (C.A.L.I. F), et de Moctar Sow, président de l’U.N.A.FO.M.

Les conférenciers se réjouissent, en définitive, que l’initiative soit appréciée par plusieurs vétérans du Ballon Rond d’Afrique à cause de l’élan de solidarité qu’offre un mouvement continental regroupant toutes les associations africaines d’anciens footballeurs.

Au sujet de la prestation des Aigles du Mali à la CAN Cameroun 2021, l’Union des anciens footballeurs du Mali souligne entre autres le déficit de synergie entre les acteurs clés, une communication générale passable, la mise à l’écart des anciens footballeurs, un satisfecit au niveau des supporters. L’U.N.A.FO.M déplore en somme une CAN très mitigée pour les Aigles du Mali, marquée par un manque de leadership tant sur le terrain que sur le banc ainsi que des insuffisances criantes dans la préparation.

En vue de la pallier, les anciens prônent l’union sacrée ici et maintenant autour du sport roi qu’est le football pour la qualification du Mali à la Coupe du monde 2022, le réarmement moral de la troupe par la mise en place d’un véritable plan de communication institutionnelle et interpersonnelle et l’adoption d’une attitude gagnante et résiliente en intégrant nos valeurs culturelles et sportives. Il est question aussi de soutenir les anciens footballeurs, maillon important pour magnifier le passé et créer l’avenir, d’encourager l’U.N.A.FO.M dans son initiative de capitaliser et de consolider l’U.A.F. A au Mali et en Afrique.

Quant au long terme, il y a lieu, à leurs yeux, de promouvoir et développer le concept de diplomatie sportive avec un leadership malien au sein de l’U.A.F. A, de refonder le football malien dans son contexte actualisé et de doter l’U.N.A.FO.M d’un statut d’utilité publique.

Amidou Keita

