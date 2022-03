Le match retour pour les barrages du mondial Tunisie- Mali se joue demain mardi à Tunis aux environs de 19 heures.Le vendredi dernier, les Aigles du Mali n’ont pu reproduire l’exploit de la dernière CAN où ils avaient battu les Aigles du Carthage. Les jeunes de Magassouba se sont inclinés sur le petit score d’un but à zéro mais très suffisant pour plonger les supporter maliens dans le doute et la colère.

Faut-il espérer un miracle au match retour en Tunisie ? Certains y croient ! D’autres, non ! Mais, dans le football moderne, tout est possible. Mais, cela ne doit pas empêcher de critiquer les insuffisances de cette équipe nationale dont la principale est le manque de fond de jeu et de butteur. L’équipe malienne joue mais marque peu. Ça, c’est déjà la réalité que les Maliens ont découvert lors de la dernière CAN. Il n’y a pas de fond de jeu et du coup, on voit très peu des occasions de but. Scorer devient l’exception pour cette équipe qui a pourtant tous les atouts pour briller au haut niveau. Par ailleurs, faut-il se dire que le coach a eu du mal à intégrer les nouveaux appelés dans le système de jeu ? L’entrée des cadres qui ont joué la qualification comme Malouda, Moussa Djenépo, Camara, en seconde mi-temps, a changé la physionomie du match sans modifier le score. Et si on veut prendre part à la coupe du Monde, Magassouba et son collège, doivent aligner ces joueurs clés. Il s’agit de Djienépo, Malouda, Koné, El bilal et Moussa Doumbia. Il devra aussi faire jouer au milieu de terrain, Camara, Bissouma et Samassékou. Le retour du capitaine Hamari sera déterminant pour mieux organiser et diriger la défense. Ceci pourrait aider à corriger les insuffisances décrites et les Aigles pourraient espérer décrocher une qualification à Tunis.

Tant que ces insuffisances ne sont pas corrigées, il ne faudra pas trop compter sur une qualification des Aigles du Mali à la prochaine coupe du Monde. L’entraineur Magassouba et son collège, sont avertis !

Tiémoko Traoré

