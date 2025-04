Europe-ligue des champions : Le Réal, dos au mur, le Barça, presque qualifié

Les affiches des demi-finales de la Ligue des champions seront connues en milieu de semaine. Le Real Madrid et le Bayern font partie des quatre équipes dos au mur lors des matches retour des quarts de finale. Aston Villa, le Borussia Dortmund, le Bayern München et le Real Madrid doivent surmonter des défaites au match aller s’ils veulent atteindre les demi-finales de la Champions League. Les matchs se disputeront ce mardi 15 et mercredi 16 avril.

Mardi 15 avril

Aston Villa-Paris Saint-Germain

Match aller : 1-3

Aston Villa a pris un départ prometteur dans la capitale française, Morgan Rogers convertissant un centre à ras de terre de Youri Tielemans à la 35e minute, mais une démonstration de qualité parisienne a submergé les perdants lors de la première rencontre en compétition UEFA entre ces deux équipes. « Ils ont envoyé un signal fort au monde entier », a déclaré Rogers après que son but a été annihilé par les frappes fulgurantes de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, puis un but tardif de Nuno Mendes.

Bien qu’il ait fait l’éloge du talent des joueurs parisiens, l’attaquant de 22 ans n’a aucun doute sur celui de Villa, et garde espoir en vue du match retour : « Nous avons assez de qualité pour poser des problèmes à n’importe quelle équipe du monde. Nous n’avons rien à perdre, alors pourquoi ne pas tout tenter ? » La victoire au Parc des Princes a eu un goût sucré pour les hommes de Luis Enrique, qui se rendent à Villa Park avec le confort d’un avantage de deux buts grâce à la finition de Nuno Mendes dans le temps additionnel. « Le but de la dernière minute a été la cerise sur le gâteau », s’est réjoui Enrique, dont l’équipe a pris l’habitude de réaliser des remontées spectaculaires.

Borussia Dortmund-FC Barcelone

Match aller : 0-4

Le Borussia Dortmund a rendu les armes après une démonstration offensive magistrale à Barcelone, un doublé de son ancienne star Robert Lewandowski, entrecoupé de buts de Raphinha et Lamine Yamal. Le score est de 0-4 avant le match retour à domicile.

Surpassé par Hansi Flick, son entraîneur adjoint au Bayern en 2019, Niko Kovač espère redonner confiance à son équipe avant le match retour. « J’ai vu de bonnes choses sur le terrain et c’est maintenant mon travail de les communiquer à mes joueurs », a déclaré l’entraîneur de Dortmund. Sans victoire lors de ses six rencontres européennes avec le FC Barcelona, Dortmund aurait besoin d’une première victoire éclatante pour renverser la situation. Le match aller a fourni de nombreuses preuves pour confirmer que cette attaque barcelonaise est redoutable, que ce soit sous la forme de défenseurs abattus et de filets gonflés, ou dans les statistiques accrocheuses. Raphinha, meilleur buteur de la Ligue des champions, a marqué son 12e but de la saison, Lewandowski a inscrit son 105e but en 131 apparitions dans la compétition et Lamine Yamal, 17 ans, est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire des quarts de finale.

Mercredi 16 avril

Réal Madrid-Arsenal

Match aller : 0-3

Le Real Madrid est coutumier des retournements de situation spectaculaires, mais n’a jamais effacé une ardoise de trois buts au match aller dans l’ère de la Champions League pour se qualifier. Jude Bellingham a donné un diagnostic franc de la performance à la fin du match, après avoir vu son coéquipier international anglais Declan Rice enrouler deux magnifiques coups francs avant la finition de Mikel Merino. « Nous avons de la chance de nous en sortir avec trois buts », a admis le milieu de terrain, tout en sonnant la charge avant le match retour. « Nous allons avoir besoin de quelque chose d’incroyablement spécial, de quelque chose de fou, mais s’il y a un endroit où des choses folles peuvent se produire, c’est chez nous. » Mikel Arteta n’est pas non plus prêt à négliger la puissance de l’atmosphère du Bernabéu avant le match retour décisif. « Nous allons savourer la victoire, parce que nous estimons que nous méritons de le faire, mais nous savons que ce n’est que la mi-temps », a concédé l’entraîneur d’Arsenal. « Nous devons être encore meilleurs à Madrid pour passer. »

Réussir cela pourrait faire rêver les Gunners : la dernière fois qu’ils ont éliminé le Real Madrid en phase à élimination directe de la Champions League, en 2005/06, ils ont atteint la finale cette année-là.

Inter-Bayern

Match aller : 2-1

Deux séries statistiques bienvenues se sont poursuivies pour l’Inter qui a remporté une victoire importante sur le terrain du Bayern de Vincent Kompany. D’abord, grâce à la finition de Lautaro Martínez, les Italiens ont ouvert le score pour la neuvième fois lors de leurs dix derniers matches de Champions League. Ensuite, grâce au but de la victoire de Davide Frattesi à la 88e minute, ils ont remporté leur neuvième victoire dans cette même période.

Désormais meilleur buteur de l’histoire des Nerazzurri en Coupe d’Europe/Champions League, Martínez veut une réédition de la performance courageuse à l’extérieur lors de leur retour à San Siro. « Notre performance et notre attitude doivent être les mêmes au match retour », a déclaré l’attaquant. « Nous leur avons confisqué le ballon en première mi-temps et avons vu à quel point ils souffraient, donc nous avons besoin de qualité ainsi que de détermination. »

Le Bayern a eu le sentiment que de petits détails ont décidé du résultat sur son propre terrain et se rend donc à Milan avec quelque chose à prouver. « Des matches comme celui-ci se décident sur des détails, nous avons vu à quelle vitesse les choses peuvent changer », a déclaré Konrad Laimer, qui a fourni la passe décisive lorsque Thomas Müller a égalisé à la 85e minute. Le buteur lui-même a ajouté : « Je n’ai jamais été trop inquiet après un match aller. C’est tout à fait réalisable et nous restons confiants. »

Bangaly, avec Uefa.com

Tableau des demi-finales

Arsenal ou Real Madrid – Paris ou Aston Villa

FC Barcelona ou Dortmund – Bayern ou Inter

