FEMAFOOT : Près de 300 millions pour le foot féminin

Après avoir reparti près de 272 millions de F CFA aux clubs masculins de football de première division et autres acteurs du ballon rond, le président de la Fédération malienne de football a promis également autant pour le football féminin. Et ce, dans le but que cette discipline ne soit pas la parente pauvre de notre sport roi. “Je suis heureux d’annoncer qu’à la suite du football masculin, dans les semaines à venir, nous ferons un appui financier de 500 000 USD aux acteurs et aux projets du football féminin exclusivement. Notre ambition est que dans un avenir proche, avec l’accompagnement de la Fifa et de la Caf, que le football féminin ne soit plus le parent pauvre du football masculin”, a annoncé le président de la Fémafoot.

GUINEE

Perte des passeports des joueurs du Horoya AC

Dans un communiqué, le propriétaire du Horoya a annoncé la perte des passeports de ses joueurs et promis une colossale somme à celui qui les retrouverait. “Le Président Antonio Souaré promet une forte récompense à celui qui déposera les passeports. Le Président Antonio Souaré, propriétaire du Horoya AC de Conakry signale la perte (le dimanche 16 août 2020) d’un sac contenant uniquement les passeports des footballeurs du club devant disputer les demi-finales de la Coupe de la Caf au Maroc. Le Président Antonio Souaré a promis une forte récompense financière à quiconque retrouverait les passeports des joueurs. Celui qui retrouvera peut appeler au 622 42 01 89 / 657 79 77 28 où se rendre au siège du Horoya AC à Matam et il recevra immédiatement sa récompense. Le Président Antonio Souaré compte sur tout le monde”, indique ledit communiqué.

EUROPA LEAGUE

Séville vers une 4e consécration en 7 ans

Vainqueur à 3 reprises des 6 dernières éditions du tournoi, le FC Séville est bien parti pour une 4e consécration en l’espace de 7 ans en Europa League. En effet, en demi-finale jouée le dimanche, le club espagnol a obtenu son billet pour la finale en venant à bout de Manchester United (2-1), vainqueur de l’édition 2017. En finale, le FC Séville croisera le fer avec le vainqueur du match Inter Milan-Shakhtar Doneskt qui s’affrontaient dans l’autre demi-finale hier lundi.

ANGLETERRE

De Bruyne, joueur de l’année

Le milieu de terrain international Belge de Manchester City, Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison. Auteur de 13 buts et 20 passes décisives (égalant le record de Thierry Henry) en Premier League lors de l’exercice 2019-2020 sous la tunique des Skyblues, De Bruyne a récolté plus de voix que ses six autres concurrents (Trent Alexender Arlnold, Sadio Mané, Jordan Henderson, Danny Ings, Nick Pope et Jamie Vardy) à l’issue des votes des fans de Premier League et des experts en charge de cette distinction individuelle. La star belge succède ainsi au défenseur Néerlandais de Liverpool, Virgil Van Dijk, vainqueur de la précédente édition.

A noter que Kevin De Bruyne est le 3e joueur belge ayant remporté le trophée de meilleur joueur de Premier League après le sacre de ses deux compatriotes Vincent Kompany avec Manchester City (2011-2012) et Eden Hazard avec Chelsea (2014-2015).

