Femafoot : Un pas de plus vers le professionnalisme

L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) s’est déroulée les 16 et 17 octobre 2021 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Les assises ont été un véritable cadre échanges francs et sincères entre l’ensemble des acteurs du football malien. Les travaux ont démarré avec l’élection des membres de la Commission électorale de 1ère Instance et de la Commission d’appel des élections. Candidats en qualité de membres titulaires de la Commission électorale de 1ère Instance, Abdoulaye Aliou Touré (magistrat), Alpha Amadou Guitteye (professeure principal d’enseignement secondaire), N’Daye Koné (magistrat), Manfa Kéïta (cadre des banques) et Almahady Moustapha Cissé (journaliste) ont été élus avec 52 voix pour, 28 voix contre et 3 abstentions.

C’est avec la même majorité que les membres suppléants (Koudia N’Diaye, Boubacar Maïga et Mahamadou Camara ont été élus.

Pour ce qui est de la Commission d’appel des élections, les membres titulaires N’Gouan dit Tahirou Diakité (magistrat), Drissa Coulibaly (magistrat) et Boubacar Touré (économiste) ont été élus avec 44 voix pour, 33 voix contre et 3 abstentions. Ils auront comme suppléants les juristes Ibrahima Doumbia et Arouna Niambélé (juriste) et l’inspecteur des douanes Befongo Sylla.

Les travaux ont été sanctionnés par la relecture et l’adoption des textes à l’unanimité. Le travail du Comité mixte chargé d’harmoniser les points de vue aura été déterminant dans l’adoption des textes relus. Il s’agit des Statuts de la FEMAFOOT, du Règlement d’application des statuts de la FEMAFOOT, du Règlement de l’assemblée générale, du Code électoral, des Règlements généraux de la FEMAFOOT. Le Règlement d’Affiliation et les Statuts de la Ligue nationale de football professionnel sont quant à eux les nouveaux textes adoptés. Le football malien franchi du coup un pas de plus vers le professionnalisme.

Ousmane CAMARA

