L’histoire retiendra que Nantenin Kéita , la fille de l’artiste Salif Keita, a été la première athlète paralympique française a touché sur le sol français la Flamme des Jeux olympiques «Paris 2024» (France). Après douze jours de navigation en Méditerranée à bord du Belem, la Flamme olympique est en effet entrée dans le Vieux-Port de Marseille le 8 mai 2024 vers 19h.

«C’est une fierté. Et le fait que je sois athlète paralympique, là aujourd’hui, ça veut dire qu’on a réussi notre pari d’équipe de France unifiée». Telle a été la réaction de Nantenin Kéita après avoir porté la Flamme olympique des J.O «Paris 2024» le 8 mai à Marseille. La Championne paralympique a été la seconde relayeuse de la Flamme sur le sol français. «Quelle joie et quelle fierté de voir à ce point les Jeux olympiques et paralympiques entremêlés. Merci Marseille», a-t-elle ajouté.

Dans un Vieux-Port de Marseille plein à craquer, la Flamme olympique est arrivée à bord du «Belem». Elle a été portée par Florent Manaudou qui a passé le relais à Nantenin, championne du monde du 400 m malvoyant en 2006, médaille de bronze sur 400 m aux Jeux paralympiques d’été de 2008, médaille de bronze sur 100 m aux Jeux paralympiques d’été de 2012, et championne paralympique sur 400 mètres aux Jeux paralympiques d’été de 2016 à Rio (Brésil).

Franco-malienne et malvoyante atteinte d’albinisme, Nantenin a donc déjà remporté quatre médailles aux Jeux Paralympiques. Son histoire personnelle l’a amenée à utiliser sa notoriété pour changer les mentalités. Elle défend notamment les droits des personnes atteintes d’albinisme en France et en Afrique. Pour la jeune dame, le sport est un vecteur important du changement permettant aux gens de révéler leur potentiel et d’accomplir des exploits incroyables, avec ou sans handicap, aidant à favoriser l’inclusion.

Elle est l’initiatrice de la «Fondation Salif et Nantenin Kéita», une organisation dédiée aux enfants albinos et aux personnes atteintes d’albinisme. Elle souhaite améliorer les conditions de vie des personnes albinos en facilitant leur accès à l’éducation et aux soins de santé, tout en déconstruisant les croyances qui conduisent à la discrimination et aux crimes en Afrique. La fondation vise également à protéger la santé des personnes atteintes d’albinisme en distribuant de la crème solaire, des chapeaux et des lunettes de soleil aux enfants du Mali.

À noter que c’est à l’âge de deux ans que Nantenin a quitté le Mali, où elle est née le 5 novembre 1984 à Bamako, pour la France. Athlète accomplie, Nantenin a pratiqué plusieurs sports en grandissant, y compris le handball et le basket-ball, avant de découvrir l’athlétisme lors d’une compétition pour les malvoyants. Aujourd’hui, elle court sans guide, mais avec détermination.

Athlète inspirante et défenseuse des droits sociaux, Nantenin a reçu la Légion d’honneur en 2016.

Moussa Bolly

