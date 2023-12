Habib Sissoko lors de l’assemblée générale ordinaire de la zone ii de l’ACNOA : “Nous renouvelons notre reconnaissance au Président Assimi Goïta pour son engagement auprès de la jeunesse sportive”

“Pour la Zone II et pour l’Afrique, le football du Mali retrouve les Jeux Olympiques “Paris 2024”.

Profitant de la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire de la Zone II de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (Acnoa) à Bamako, le samedi 16 décembre 2023, notre compatriote Habib Sissoko, président en exercice de la Zone, a renouvelé la reconnaissance de son association au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta pour son engagement auprès de la jeunesse sportive.

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à Bamako, au nom du Comité Exécutif de la Zone II de l’ACNOA et celui du CNO du Mali. Nous souhaitons saisir cette opportunité pour renouveler la reconnaissance de notre association à son Excellence, le Président Assimi Goïta pour son engagement auprès de la jeunesse sportive.

Avec lui, il est important de saluer tous ceux qui, en ces temps spécifiques, et s’appuyant sur la volonté souveraine des peuples, portent une responsabilité historique face aux défis nouveaux. Pour la Zone 2 et pour l’Afrique, le football du Mali retrouve les Jeux Olympiques “Paris 2024”.

Monsieur le Président, cet honneur vous restera éternellement.

Nous ressentons une satisfaction légitime, de voir Monsieur le Ministre de la jeunesse et des sports, présider la cérémonie d’ouverture de notre session. Cela est la manifestation de l’engagement constant du Mali, pour tout ce qui touche notre région et l’Afrique.

Monsieur le Ministre, c’est avec bonheur que nous accueillons vos nombreuses idées novatrices dans le but de renforcer le rôle du sport dans la société et de faire prospérer l’esprit patriotique de la jeunesse. Nous sommes reconnaissants des avancées significatives dans tous ces domaines.

Pour ces actions valorisantes recevez, Monsieur le Ministre, les félicitations et le soutien de la Zone 2 ACNOA.

En venant sur les rives du majestueux fleuve Djoliba, vous venez chez vous, et la circonstance qui nous rassemble, à la veille des fêtes de fin d’année, est certainement des plus heureuses.

En effet, il s’agit d’honorer notre engagement aux assises régulières de notre organisation, conformément aux dispositions statutaires. La session présente consolidera les décisions issues de l’Assemblée Générale Elective de 2021, en vue de baliser le chemin conduisant à l’Assemblée de Février 2025.Je souhaite qu’elle soit, comme les précédentes, un forum de réflexion commune vers le rayonnement de notre Zone dans le concert du mouvement sportif et olympique africain.

Il est de notre habitude de réaliser avec succès la plupart des activités programmées. Malheureusement le passé récent s’est imposé à nous comme un temps humain difficile par ses circonstances. Pour cela :

– En managers avertis nous avons mis de la mesure dans nos ambitions.

C’est le lieu de féliciter et remercier le CNO de Guinée et sa Commission “Femme et Sport” pour le succès du Séminaire organisé à Conakry. Nous nous sommes réjouis de la présence à cette session de trois (3) honorables Dames, confortant ainsi l’engagement de notre Zone à prôner l’équité-genre dans notre politique de promotion du sport et de l’olympisme.

Il importe de rappeler que notre crédo est, et demeure le respect de nos engagements par le suivi des décisions issues de nos délibérations. Ainsi, chaque CNO se doit d’assurer l’organisation des activités retenues.

Il y va de la crédibilité de la Zone et de notre volonté à répondre, de façon efficace, aux attentes de formation et de compétition de nos sportifs. Nous aurons réussi si nous constatons demain que nous avons gagné en efficience dans notre gouvernance du suivi des programmes. Pour cela nous devons être prêts à oser, suivant l’enseignement du leader, je cite “Il est préférable de suivre une journée de vie d’un lion que, toute sa vie, l’existence d’un veau” (fin de citation). Aujourd’hui et ensemble, nous sommes porteurs d’une responsabilité sous- régionale : – à l’égard de nos pays et de nos CNOs pour lesquels le sport est un formidable marqueur social

– à l’égard de nous-mêmes et de nos athlètes pour qui notre engagement est une responsabilité envers l’avenir et le devenir du sport de la Zone II ACNOA

Faisons de cette autre session la référence de notre contribution à la construction et à l’évolution du sport et de l’olympisme dans notre Zone

Merci de votre présence, et excellente Session à Toutes et à Tous

