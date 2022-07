Depuis belle lurette, depuis le temps de nos parents, le monde du basket souffre. Que cela soit en termes d’équipements, d’organisation des compétitions ou des voyages… La liste est longue ! Il y a peut être eu des améliorations, mais il reste beaucoup à faire.

L’ancienne génération sera super contente de recevoir ce que l’actuelle reçoit aujourd’hui. Mais, malheureusement, les temps ont beaucoup changés ainsi que les mentalités et les capacités d’analyse ou d’acceptation de certaines choses. Je ne dirais pas beaucoup sur ce problème car je ne maîtrise pas tous les détails actuels…

Pour moi je compare toujours représenter la patrie au sacrifice qu’un militaire d’une part fait en décidant de présenter le Mali, il/elle est prêt à donner sa vie pour la sauvegarde de la patrie. De ce fait pour moi, il n’y avait jamais d’assez de raisons valables pour refuser de porter ou de représenter la patrie après avoir pris l’engagement de le faire.

L’un de nos problèmes est que l’on se parle mais malheureusement ON NE S’ÉCOUTE PAS ! Sinon, ce qui s’est passé à Kigali est inadmissible et aurait pu être évité. Autant les jeunes n’auraient pas du refuser de représenter le Mali (que je ne supporte point mais leur grande frustration peut en être les raisons), sachant l’échéance et qu’eux mêmes seraient les premiers perdants pour leur non qualification, autant je trouve que la FMBB aurait du réagir autrement.

Suspendre ces jeunes à vie, est excessif surtout des jeunes qui ont pendant des années malgré toutes les difficultés dignement représenter le Mali. Cela me désole et me fait très mal de nous voir nous faire du mal entre nous. Le Mali même à trop souffert ces temps-ci. Ainsi, j’espère que nous allons prendre le temps de s’écouter et de travailler ensemble pour notre bonheur et celui de notre belle patrie.

Je tiens à lancer un cri de coeur au ministre des Sports, à la FMBB (Fédération malienne de basket-ball) pour revoir leur décision et permettre un échange qui met encore en avant le sport Malien dans son épanouissement tout en travaillant sur un accord de mise en droit de ces vaillants représentants du pays.

Encore une fois ÉCOUTONS NOUS pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes qui sont toujours des obstacles à notre basket-ball malien.

