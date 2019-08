“Histoire du football du Soudan Français à la République du Mali (1935-1960)” est le titre du livre écrit par Mahamadou Kaloga (reporter sportif et correspondant de RFI à Bamako) dont le lancement a eu lieu le vendredi 16 août 2019 à la Maison de la presse, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré, représenté par Mahamadou Sidibé qui avait à ses côtés Papa Oumar Diop (représentant le président du Comité olympique) et d’autres invités. Ce livre de 118 pages, selon le préfacier, Général Boubacar Baba Diarra, a pour ambition de faire revivre les racines profondes du football au Mali dans la période de référence de 1935 à 1960 au moyen d’informations, de révélations, avec des acteurs et des personnalités historiques.

Parlant de son ouvrage, Mahamadou Kaloga a expliqué qu’il est le fruit d’un pari qu’il s’était lancé et qui est devenu une réalité. Il s’est dit heureux du lancement du livre qui a été fait à la mémoire de Makane Macoumba Diabaté (père d’Ibou), fondateur en 1930 de la première équipe de football du Soudan français composée uniquement d’autochtones. Pour écrire ce livre, à ses dires, il a trouvé le prétexte dans le sport.

Deux raisons l’ont poussé à réaliser cette œuvre. La première est de faire connaître Makane Macoumba Diabaté et la seconde c’est de rappeler à la postérité la naissance, les balbutiements et le développement du sport et du football en particulier au Mali. “D’une manière générale, j’ai voulu faire œuvre utile pour l’individu et aussi pour la connaissance du sport au Mali. Enseignant de formation, reporter sportif, l’idée m’est venue par l’excès de fétichisme autour des hommes de presse et surtout de la radio. Car les hommes de radio n’avaient pas le droit de se tromper, n’avaient pas le droit de ne pas savoir. Parce que la référence, le recours, c’étaient nous les hommes de radio. Ce qui m’a poussé à m’informer, à me documenter. Après une émission radiophonique avec quelques rares vivants en 1976, qui ont vécu la période du Soudan Français comme feus Tiéba Coulibaly, Fousseyni Diarra, Garankè Tiémokogo, Mamadou Diarra (secrétaire à la mairie du district de Bamako depuis les années 1940), il m’est venu l’idée de faire un texte qui a été publié dans L’Essor.

Et le hasard a voulu que le photographe de l’Essor à l’époque, feu Issa Konaté, m’ait suggéré de faire un album photos des disparus avec des légendes pour le mettre sur la place publique. C’est comme ça que nous avons commencé à chercher les photos, les idées et ce qu’il y a derrière les photos. C’est comme ça qu’est venue cette idée d’écrire le livre”, a-t-il raconté.

Il dira ensuite que les débuts n’ont pas été faciles, surtout la recherche documentaire qui a été la croix et la bannière à cause de l’indisponibilité des archives, des personnes ressources et de l’auteur lui-même qui avait eu une bourse d’étude sur Cuba. Après avoir eu le financement, le livre a été édité par la maison d’édition L’Harmattan-Mali.

Oumar Sylla (éditeur, directeur de L’Harmattan-Mali) : “Kaloga est certainement un grand écrivain plein de talent et qui ne s’arrêtera pas en si bon chemin”

L’éditeur Oumar Sylla (directeur de L’Harmattan-Mali), tout en rendant hommage à la famille Kaloga pour leur accueil et leur disponibilité durant la rédaction et le suivi éditorial du livre, dira que Mahamadou Kaloga, avec son ouvrage, va prendre place dans le monde extrêmement difficile et restreint des écrivains maliens. Il soulignera que le livre de Kaloga est un maillon important de la longue chaîne graphique qui marque l’histoire par sa qualité ichnographique avec des photos inédites, la clarté de l’écriture et son originalité. “Kalogaest certainement un grand écrivain plein de talent et qui ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Et L’Harmattan-Mali lui donne l’assurance de l’accompagner dans les prochains projets éditoriaux”, a dit l’Editeur.

Le préfacier, le Général Boubacar Baba Diarra, a déclaré que le nom de reporter sportif malien est intimement associé à Kaloga et vis-versa. Pour lui, il était logique que Kaloga, cet acteur majeur de l’histoire du ballon rond malien, témoigne des événements majeurs qui ont marqué ce microcosme. “Pour cela, Kaloga a décidé d’écrire un livre dont je puisse apporter le témoignage du sérieux avec lequel il s’est acharné dans la rédaction. Passionné de football, Mahamadou Kaloga a été guidé sur le long chemin qui a conduit à la fabrication de l’œuvre dont nous célébrons la sortie […]”, a-t-il dit. Il a rappelé que Kaloga fut footballeur, sociétaire de l’Africa sport de Gao, du Djoliba AC, avant d’être reporteur sportif passionné et exigeant et aujourd’hui présente une autre facette de son talent, celui d’écrivain.

“Le monde du football ne peut que lui témoigner sa gratitude pour le livre qu’il vient de sortir et lui souhaiter qu’il nous régale d’un autre tome. Car l’histoire du football malien ne saurait se conter qu’en une série de documents historiques de l’envergure du livre de Mahamadou Kaloga. Tout le malheur que nous pouvons souhaiter à cette œuvre littéraire, c’est qu’il connaisse un succès à la hauteur de la notoriété de son auteur, immense journaliste sportif”, a-t-il souhaité.

Oumar Baba Traoré (président Ajsm) : “Je demande à l’ensemble des journalistes sportifs de se procurer du livre de Kaloga pour se renseigner et se former”

Le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm), Oumar Baba Traoré, a remercié et félicité Mahamadou Kaloga pour avoir oser écrire ce livre. Parce que, à ses dires, il est très rare d’avoir des recueils sur le football et le journalisme sportif. “J’avoue que ce livre vient à point nommé puisque l’AJSM va fêter avec faste en 2020 ses cinquantenaires. Donc, nous ne pouvions trouver mieux un bon cadeau d’anniversaire que ce livre.

C’est pourquoi, je profite de l’occasion pour demander à l’ensemble des journalistes sportifs de s’en procurer pour se renseigner et se former. Parce que ce livre est en soi un document de formation pour les journalistes sportifs”, a-t-il affirmé.

Salif Gaoussou Diarra : “L’ouvrage qui honore

Mahamadou Kaloga honore tous les reporters sportifs”

Pour le doyen Salif Gaoussou Diarra (ancien reporter sportif et ancien collaborateur de l’auteur), le livre de Kaloga sera un ouvrage d’information pour le monde sportif et non sportif. “L’ouvrage qui honore Mahamadou Kaloga honore tous les reporters sportifs. L’ouvrage va permettre de connaître l’histoire du football malien qui n’est pas connue à fond. Je ne peux que remercier Kaloga pour avoir écrit le livre qui donne beaucoup d’informations sur le monde du football malien “, a-t-il soutenu.

Papa Oumar Diop : “Le livre de Kaloga pouvait avoir plusieurs autres titres”

Ancien collègue de Kaloga, Papa Oumar Diop qui représentait Habib Sissoko (le président du Comité national olympique et sportif du Mali) a trouvé que le livre de Kaloga pouvait avoir plusieurs autres titres en plus du titre de l’auteur. Il a proposé, entre autres : “La vie d’un jeune sportif bamakois de 1935 à 1960” parce que, pour lui, le livre ne parle pas que du football. Il parle d’abord de boxe qui a conduit au football ; “Sport et politique à Bamako de 1935 à 1960” car, à ses dires, il y a de la politique et de la haute politique des Soudanais dans le livre ; “Les pionniers du football du Soudan” ; “Monographie sportive de Bamako”, parce que, a-t-il avancé, “en lisant le livre, on va au-delà du sport. On sait comment les rues ont été tracées à Bamako, où est ce qu’il y avait des petits marigots ou un petit espace vert où on jouait au football […]”. Il a invité ses jeunes collègues journalistes sportifs à acheter et lire le livre pour savoir, s’enrichir du savoir et pour permettre à l’auteur de rentrer dans les fonds investis dans l’édition du livre pour pouvoir continuer à écrire. Il a fait des bénédictions pour que Dieu donne longue vie à Kaloga pour qu’il puisse donner la suite du livre.

Mme Diabaté Fanta Camara (porte-parole de la famille Diabaté) : “Makane Macoumba Diabaté fait partie des soubassements et des bâtisseurs du Mali “

Les enfants de Makane Macoumba Diabaté ont remercié et rendu hommage à Mahamadou Kaloga d’avoir immortalisé leur père, décédé il y a 49 ans, avec un livre. Selon Mme Diabaté Fanta Camara (épouse d’Ibrahim Diabaté “Ibou” fils de Makane Macoumba Diabaté) qui faisait office de porte-parole de la famille Diabaté, Makane Macoumba Diabaté fait partie des soubassements du Mali. “Makane Macoumba Diabaté a beaucoup fait pour la libération des Soudanais et pour l’indépendance du Mali. Mort très tôt, Makane Macoumba Diabaté n’est pas connu du grand public. Et pourtant, il fait partie des soubassements et des bâtisseurs du Mali. Il a combattu les colonisateurs, il s’est sacrifié pour le pays. Il est différent des hommes politiques d’aujourd’hui”. Elle a appelé les Maliens à acheter le livre de Kaloga pour découvrir qui était Makane Macoumba Diabaté et en faire une référence.

Présidant la cérémonie au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamadou Sidibé a remercié Mahamadou Kaloga pour avoir écrit une œuvre littéraire qui sera exploitée. Il a révélé que, quand il était au 1er cycle de l’école fondamentale, il a connu Kaloga qui enseignait à Gao et qui était un grand footballeur qui jouait avec finesse. “Après, j’ai eu la chance de l’écouter sur les radios avant d’avoir le bonheur de le rencontrer dans le cadre professionnel. Et chaque fois que je le croisais, je me comportais en élève. Il est demeuré mon maître avec ses rigueurs. Et il faisait sa différence et en classe et sur les terrains”, a-t-il témoigné.

Au cours de la cérémonie de lancement, la famille Makane Makoumba Diabaté a acheté pour 900 000 Fcfa de livres. La dédicace des livres achetés a mis fin à la cérémonie.

Siaka DOUMBIA

