…Issa Sidibé, président de la ligue de football du district de Bamako en exclusivité : “Au vu de ses bons résultats, Bavieux Touré doit se porter candidat pour un 2e mandat”

“Cette candidature peut être un atout pour notre football. Nous allons tenir une réunion bientôt pour dégager notre position”

A quelques mois de l’élection à la présidence de la Fédération malienne de football (Fémafoot), le président de la Ligue de football du district de Bamako, Issa Sidibé, nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il évoque la dernière Assemblée générale ordinaire de la Fémafoot, l’apport du comité exécutif de la Fémafoot au football malien, en général et celui du football bamakois, en particulier, la candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux à sa propre succession. Il saisit l’occasion pour lancer un appel à l’endroit des acteurs du football pour une élection apaisée.

Aujourd’hui-Mali : Comment s’est déroulée la 50e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football ?

Issa Sidibé : Le jeudi 30 mars 2023, nous avons tenu la 50e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football (Fémafoot) à l’hôtel Millenium sis à l’ACI 2000. C’était en présence de tous les délégués notamment ceux des ligues, des clubs et des groupements professionnels. On y notait également la présence de certains observateurs, ainsi que les membres de l’actuel comité exécutif de la Fémafoot.

Pour nous, les travaux se sont très bien déroulés parce que l’atmosphère qui a prévalu à cette rencontre était de qualité. Au cours des travaux, les délégués ont su réagir aux différentes sollicitations notamment les questions soumises, mais surtout les discussions concernant le rapport d’activités 2022 de la fédération.

Je profite de l’occasion pour féliciter tous ceux qui ont eu à faire des observations par rapport à cela. Ces observations avaient pour but de mieux conduire notre football vers un lendemain meilleur. A vrai dire, je pense que la situation sur la gouvernance de football s’est améliorée d’année en année parce que l’année dernière les remarques des délégués ont été prises en compte. Au cours de cette assemblée, je pense que nous avons appris beaucoup de choses surtout sur le mode de financement du championnat national de Ligue 1 et l’accompagnement de l’Etat à la Fédération malienne de football.

En plus de cela, le financement de nos représentants en compétition africaine de football a été abordé. Sur ce plan, les responsables de la Fédération, nous ont fait savoir que les discussions sont en cours entre la Fédération et le département des Sports concernant le financement de nos représentants qualifiés pour les compétitions africaines de football.

Nous profitons également de cette occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays pour leur accompagnement au sport en général et le football en particulier. Je pense que dans l’ensemble les travaux de cette 50e Assemblée Générale Ordinaire se sont bien déroulés.

Mamoutou Touré dit Bavieux a mis un accent particulier sur la cohésion des acteurs du football. Qu’en dites-vous ?

Au niveau de la Ligue de football du district de Bamako, nous sommes toujours dans la dynamique de rassembler les acteurs du football malien. C’est notre Ligue qui regroupe le plus grand nombre de clubs en première division. En un mot, c’est la ligue pilote. Comme, je l’ai toujours dit, nous avons toujours accompagné le comité exécutif (CE) de la Fémafoot parce que c’est nous qui l’avons mis en place. Et, nous ne sommes pas prêts à l’abandonner surtout en cours de mandat. Notre rôle, c’est de rassembler, de pacifier et de faire venir tout le monde dans le même giron pour cela. Nous n’allons exclure aucun dirigeant sportif. Nous serons toujours là pour apporter notre concours afin que l’environnement footballistique puisse être pacifié totalement. Cependant, nous demandons aux uns et autres du respect parce que c’est dans le respect et l’entente que nous pourrons aller très loin.

En tant que dirigeant sportif, c’est nous qui sommes appelés à gérer les jeunes, c’est pour cela que notre comportement doit être exemplaire. Je demande à tous les dirigeants de Bamako de faire preuve de beaucoup de sérénité et abnégation parce qu’il y va de notre crédibilité. Notre football a besoin de tous ces acteurs. Il n’a pas besoin d’exclusion et il est toujours prêt à travailler avec tout le monde. C’est ce que nous allons toujours continuer de faire à Bamako.

Nous sommes vers la fin du mandat du comité exécutif dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux, pouvez-vous nous parler de l’apport de cette Fédération au football malien, en général et celui de la Ligue du district de Bamako, en particulier ?

Malgré les difficultés de ces dernières années, nous pouvons dire qu’au niveau de la Ligue de football du district de Bamako, nous avons bénéficié de beaucoup de choses de la part du comité exécutif de la Fémafoot. Aujourd’hui, nous sommes confiants à la gestion de notre football parce que les fonds ne sont plus gérés seulement par le Comité Exécutif. C’est pour dire que la Fifa ne donne rien pour rien, et tout ce que la Fifa donne est contrôlée à 100 % par ses experts. Aujourd’hui, si la Fémafoot n’a pas eu de reproche de la Fifa dans le cadre de la gestion de fonds, pour nous cette gestion est bonne.

Je profite de cette occasion pour féliciter également l’accompagnement de la Confédération africaine de football et de la Fifa pour le développement du football malien. La construction du nouveau Centre technique de la Fémafoot et la construction des sièges pour les ligues régionales en sont les parfaites illustrations. Si vous voyez que nous avons bénéficié de tout cela, c’est que les dirigeants ont eu une vision. Vu tout ce que Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe sont en train de faire pour notre football, je pense qu’ils méritent d’être accompagnés. Je demande aux acteurs du football de tout faire pour accompagner Mamoutou Touré dit Bavieux afin qu’il puisse terminer les œuvres qu’il avait entamées au cours de ce mandat.

Il est important que nous donnions une chance à Bavieux d’apporter encore plus à notre football. Nous ne devons pas changer pour changer, mais nous devrions être objectifs dans le choix des hommes. Nous ne cesserons jamais d’évoquer l’accompagnement principalement celui du PMU-Mali, Petrobama… Si vous voyez ces partenaires sur la scène sportive notamment celui du football, je pense que cela est dû à la bonne gestion du CE de la Fémafoot.

Que pensez-vous de l’élection à venir de la Fémafoot surtout de la probable candidature de Mamoutou Touré dit Bavieux à sa propre succession ?

Je pense que la candidature prochaine de Mamoutou Touré dit Bavieux est visible par tous. Il sera candidat à sa propre succession même s’il n’a pas dit officiellement. C’est à travers ses faits et gestes que nous comprenons qu’il sera candidat à sa propre succession. Au niveau de Ligue de football du district de Bamako, nous voulons une stabilité dans notre football. Je veux prendre un exemple sur le Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, est à son poste depuis des années parce que les Sénégalais voulaient avoir une stabilité et la sérénité pour leur football.

Aujourd’hui, dans le domaine du football, le Sénégal est serein et stable. Maintenant, il faut que nous prenions l’exemple sur ce pays frère. Au Mali, si nous nous donnons la main, nous pouvons faire mieux que le Sénégal parce que nous avons le potentiel. Avec les infrastructures que nous nous avons aujourd’hui, nous pouvons rivaliser avec les grandes nations du football. En tant que président de la Ligue de football du district de Bamako ayant travaillé avec Bavieux, nous pensons que sa candidature peut être un atout pour notre football.

Avec les résultats enregistrés, je suis d’accord que Mamoutou Touré dit Bavieux se porte candidat pour un deuxième mandat. Quant à la Ligue de football du district de Bamako, nous allons certainement tenir une réunion d’ici la fin du mois du ramadan pour essayer de dégager notre position pour cette candidature. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour souhaiter bonne chance à Mamoutou Touré pour sa prochaine candidature.

A l’approche des élections à la Fémafoot, on note toujours des tiraillements entre les acteurs du football. Quel appel avez-vous à l’endroit de ces acteurs pour une élection apaisée ?

Ces tiraillements font partie du jeu démocratique parce que chaque fois qu’il est question d’élection, il y a forcément de l’opinion différente et c’est cela qui conduit à des tiraillements. Personnellement, dans une élection ceux qui se trouvent dans le camp opposé, je ne les considère pas comme des ennemis, mais plutôt des adversaires parce que l’adversaire d’aujourd’hui peut être le partenaire de demain.

Les tiraillements font partie du jeu démocratique, il faut que les acteurs comprennent cela. Je profite de l’occasion pour lancer un appel auprès des dirigeants sportifs : c’est d’aller toujours dans le sens de l’accompagnement des membres du Comité Exécutif de la Fémafoot afin que nous puissions avoir la même vision sur le développement de notre football.

Votre mot de la fin ?

Je demande à tous les dirigeants sportifs de notre pays de Kayes à Kidal en passant par Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso et Koulikoro, de travailler surtout dans nos ligues respectives, être à l’écoute de nos mandants et ensuite apporter notre contribution au développement du football. Essayons à tous les niveaux de pacifier le football malien !

Propos recueillis par

Mahamadou Traoré

