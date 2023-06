La 2ème édition des Jeux Africains de Plage (JAP) se tiendra à Hammamet, en Tunisie, du 24 au 30 juin 2023. Plus de 1000 participants représentant les 54 pays africains membres de l’ACNOA sont attendus

Vendredi, le 16 juin 2023, le ministre Mossa Ag Attaher a reçu les équipes nationales de handball (hommes et dames), de basketball 3×3 (hommes et dames) et de Teqball pour la solennelle remise du drapeau national, en vue de leur participation aux Jeux Africains de Plage qui se dérouleront en Tunisie du 24 au 30 juin 2023.

A l’entame de ses propos, le ministre a rappelé l’historique de la participation de la délégation malienne aux Jeux Africains de Plage, dont la première participation date de 2019 à Sal au Cap-Vert, et -au cours de laquelle le Mali a remporté deux médailles d’or à travers le Basketball 3×3.

Cette 2ème édition des Jeux Africains de Plage (JAP) se tiendra à Hammamet, en Tunisie, du 24 au 30 juin 2023. Plus de 1000 participants représentant les 54 pays africains membres de l’ACNOA sont attendus. Cette année, le Mali sera présent dans trois disciplines : le Beach handball (hommes et dames), qui est une variante collective du handball pratiquée sur le sable, le basket-ball 3×3 (hommes et dames), ainsi que le Teqball, un sport de ballon inventé par deux footballeurs hongrois en 2015.

Au nom des plus hautes autorités, le ministre Mossa Ag Attaher a adressé ses mots d’encouragement aux joueurs et aux joueuses pour cette compétition. Il les a assuré que “les plus hautes autorités les soutiendront afin que notre drapeau flotte au plus haut niveau pendant la compétition”. Enfin, il a invité les responsables des différentes fédérations à suivre de près les équipes, afin de veiller à ce qu’elles évoluent dans les meilleures conditions.

Jeux africains de plage (jap) à Hammamet, en Tunisie :

1 100 athlètes de 53 pays africains attendus !

Les travaux d’aménagement des sites de compétitions dans le village olympique, sur la plage de Yasmine Hammamet qui accueillera les Jeux Africains de Plage 2023, et l’examen de tous les détails relatifs aux épreuves se poursuivent d’une manière intensive et minutieuse pour que tout soit fin prêt le jour J, a affirmé Ridha Manai, membre du comité d’organisation des jeux (COJAP). La cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi au Théâtre de plein air.

Selon la même source, la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition des Jeux Africains de Plage (Hammamet-2023) aura lieu dans la soirée du 23 juin courant au théâtre de plein air de Hammamet dont la capacité d’accueil est de 1200 spectateurs. Le nom de ce théâtre conçu sur le modèle antique et qui a accueilli plusieurs spectacles culturels et artistiques, a été toujours associé au Festival international de Hammamet. Le théâtre surplombe la mer et se trouve à environ 3 km du centre-ville. D’autre part, l’agence TAP a appris que la date de l’épreuve du marathon de plage incluse dans le programme des jeux, a été avancée au 27 juin, au lieu du 28, pour des raisons organisationnelles.

Par ailleurs, la ville de Hammamet accueillera, à l’occasion des JAP-2023, près de 300 personnalités sportives et olympiques africaines et internationales, et à leur tête Robin Mitchel, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) ainsi que des représentants du Comité International Olympique (CIO), du Programme de Solidarité Olympique, et des Comités olympiques français et chinois.

Selon une source proche du comité d’organisation, 11 ministres de différents pays africains feront partie des délégations officielles des pays participants.

Il est également à noter que pas moins de 54 présidents et 54 secrétaires généraux des comités nationaux olympiques africains assisteront aux travaux de l’Assemblée Générale de l’ACNOA qui se tiendront le 22 juin en cours.Il est prévu également qu’environ 200 journalistes, techniciens de l’audiovisuel et photographes des différents médias (presse écrite, radio, télévision et presse électronique) accrédités seront à Hammamet pour la couverture des jeux. La Télévision Nationale, diffuseur officiel de l’évènement, possède le plus grand nombre d’accrédités parmi les journalistes et les techniciens, tout comme l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), partenaire médiatique officiel des jeux.Le COJAP a fait appel à environ 300 volontaires, en coordination avec le commissariat régional au sport de Nabeul, et ce afin d’assurer le bon déroulement des jeux, selon une source du comité d’organisation.

Pour rappel, la deuxième édition des Jeux Africains de Plage verra la participation d’environ 1 100 athlètes de 53 pays africains.

Mustapha Berraf, président de l’Acnoa :

“La Tunisie fera la démonstration de son hospitalité légendaire”

Le président de l’Association des comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), l’Algérien Mustapha Berraf, a déclaré que la Tunisie qui a accueillera les deuxièmes Jeux Africains de Plage, du 23 au 30 juin, fera la démonstration de son hospitalité légendaire. “Le pays a pris la bonne mesure de cet évènement et nous en sommes très fiers”, a déclaré Berraf, dans une allocution publiée sur le site officiel de l’ACNOA, l’occasion de la journée de l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque année. “Nous attendons l’un des rendez-vous sportifs africains qui va rassembler plus de 1000 athlètes et un public immense venu de tous les coins du continent et du monde. Le compte à rebours pour la dernière ligne droite des jeux de Hammamet s’amorce aujourd’hui”, a-t-il indiqué. “Nous sommes prêts à montrer à la face du monde notre palette diversifiée en matière d’organisation des compétitions sportives de grande envergure. Depuis la première édition, les jeux de plage rentrent désormais dans notre registre. La Tunisie fera la démonstration de son hospitalité légendaire. Le pays a pris la bonne mesure de cet évènement et nous en sommes très fiers”, a ajouté le président de l’ACNOA. Il a précisé que “les deuxièmes jeux de plage de Hammamet sont un moule très important pour ces jeunes venus des quatre coins de l’Afrique. La ville de Hammamet sera la destination de la jeunesse sportive africaine ce mois de juin. Pour réaliser de tels moments de fusion, l’Afrique se doit d’être un havre de paix”. La jeunesse continentale est l’avenir, son encadrement est une exigence. Plus de cinq cent cinquante millions de jeunes africains ont moins de 18 ans. C’est un vivier qui doit s’épanouir pour apporter sa contribution au développement de l’Afrique, ajoute le président de l’instance continentale et membre du Comité international olympique.

La mascotte officielle des jeux dévoilée

Les questions inhérentes à l’avancement des préparatifs préalables à l’organisation des jeux africains de plages Hammamet-2023 (JAP), ont été hier lundi, au centre d’une séance de travail entre le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, et le président du Comité national olympique (CNOT) et du comité d’organisation des JAP, Mehrez Bousayène. A cette occasion, Bousayène a passé en revue les derniers préparatifs aux plans logistique et matériel dédiés aux cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux ainsi qu’à l’ensemble des manifestations parallèles et dont la vocation est principalement économique, touristique et culturelle.

Le président du COJAP a, en outre, mis l’accent sur le rythme soutenu auquel vont les travaux du haut comité d’organisation et de ses sous-commissions, notamment, l’avancement de l’opération d’inscription des athlètes et d’accréditation des journalistes, sans oublier l’aspect protocolaire relatif à l’accueil des délégations officielles sportives et médiatiques. Il a, par la même, dévoilé la Mascotte officielle des jeux baptisée “YoYo”, ainsi que les divers supports qui feront guise de souvenirs tout en assurant la promotion des JAP 2023.

