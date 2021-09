Jeux paralympiques/Tokyo 2020 : Bon classement pour Korotoumou et Youssouf Coulibaly

Les rideaux sont tombés mardi 31 août sur les 13èmes Jeux paralympiques Tokyo 2020 pour les athlètes maliens qui occupent respectivement les 9ème et 13ème places mondiales.

Les 13èmes Jeux paralympiques Tokyo 2020 ont pris fin ce mardi 31 août pour Korotoumou Coulibaly et Youssouf Coulibaly qui ont pris part à ce rendez-vous. Au lancer de disque, Korotoumou Coulibaly a fait un jet de 18 m 64 et a ainsi pulvérisé pour la deuxième fois le record africain dont elle détenait. Elle rentre dans le top 10 mondial en se classant 9ème au ranking. Dans la catégorie des T13, Youssouf Coulibaly a couru les 100 mètres en 11’’52 et devient 13ème au ranking. Au lancer de Javelot, Korotoumou Coulibaly a amélioré sa performance personnelle en lançant 14m64 pour occuper la 7ème place au ranking.

A l’issue de la participation des athlètes maliens aux 13èmes jeux paralympiques de Tokyo 2020, le président de la Fédération malienne de Sports pour personnes handicapées, Amadou Diarra précise que les athlètes ont honoré le Mali. “Le fait de participer les jeux c’est déjà beaucoup et c’est très important. Concernant les compétitions de nos athlètes, je dirai que les athlètes ont mouillé le maillot. Ils ont fait de leur mieux. Korotoumou Coulibaly qui avait déjà les le record d’Afrique en Lancet de Disque de sa catégorie a réalisé vraiment une performance honorable. Elle a amélioré son record. Elle était la seule africaine dans le lot sur les onze personnes. Elle représentait non seulement le Mali, mais aussi l’Afrique. Elle a encore amélioré une fois sa performance après Tunis 2021. Elle vient de faire une performance de 18 m64, soit 1 mètre et quelques de plus. Elle est à saluer. Elle est classée dans le ranking mondial où elle occupe la 9ème place mondiale.

Pour sa 2ème épreuve en Lancet de Javelot, elle a réalisé sa performance au niveau national. Elle s’est classée dans le ranking mondial, c’est à dire le classement mondial à la 7ème place. On peut donc dire coup de chapeau à notre athlète Korotoumou Coulibaly” s’est réjoui le président de la Femash.

Almihidi Touré

