Dans le cadre d’une double confrontation amicale avec la Zambie, Eric Sékou Chelle a publié, le lundi 19 septembre, la liste des 25 Aigles convoqués pour ledit match.

Les 23 et 26 septembre prochains à 19h GMT, le Mali recevra en match amical la Zambie au Stade du 26-Mars de Bamako. Deux matches qu’Eric Sékou Chelle et ses protégés mettront à profit pour préparer leur prochaine sortie en éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2024 contre la Gambie. A titre de rappel, le Mali occupe la tête du groupe G avec 6 points après ses victoires de 4-0 et 3-0 respectivement sur le Congo Brazzaville à Bamako et le Soudan du Sud à l’extérieur.

Liste des 25 joueurs sélectionnés

Gardiens (3)

Ibrahim Bosso MOUNKORO (TP Mazembé, RD Congo), Djigui DIARRA (Young Africans, Tanzanie), Ismaël DIARRA DIAWARA (Malmo, Suède)

Défenseurs (8)

Falaye SACKO (Montpelier, France), Hamari TRAORÉ (Rennes France), Boubacar KIKI KOUYATÉ (Metz, France), Amadou DANTÉ (Strum Graz, Autriche), Mamadou FOFANA (Amiens, France), Mamadou Traoré (Vojvodina FC, Serbie), Daouda Guindo (Saint Gall, Suisse), Moussa Diarra (Toulouse, France)

Milieux (8)

Yves BISSOUMA (Tottenham, Angleterre), Amadou HAIDARA (RB Leipzig, Allemagne), Mohamed CAMARA (AS Monaco, France), Aliou DIENG (Al Ahly, Egypte), Lassana COULIBALY (Salernitana, Italie), Diadié SAMASSEKOU (Olympiakos, Grèce), Kamory Doumbia (Stade de Reims, France), Cheick Oumar Doucouré (Crystal Palace, Angleterre).

Attaquants (6)

Moussa DJENEPO (Southampton, Angleterre), Adama TRAORÉ «Malouda» (Fernancvaros, Hongrie), Sékou KOÏTA (Red Bull Salzbourg, Autriche), El Bilal TOURÉ (Almeria, Espagne), Néné Dorgelès (Westerlo, Belgique), Moussa Doumbia (Sochaux, France)

