NBA : Cheick Diallo lance sa Fondation “CD13”

En plus de faire valoir son talent sur les planchers de la NBA (la prestigieuse Ligue américaine de basket-ball) Cheick Diallo vient de faire parler son cœur. L’ailier de 23 ans de Phoenix Suns a présenté sa Fondation CD13 au cours d’une conférence de presse tenue le dimanche 30 août à Bamako où il était entouré de ses proches dont son père sportif, Tidiane Dramé.

La Fondation CD13 qui tire son nom des initiales du joueur et de sa date de naissance (il est né le 13 septembre 1996 à Kayes) a été créée le 20 juillet 2020 à Arizona aux Etats-Unis d’Amérique. Aux dires de Cheick Diallo, elle intervient dans le domaine de l’humanitaire et du développement au Mali. De ce fait, la Fondation CD13 vise à aider les personnes démunies en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie avec des dons de toute nature nécessaire à leur autonomisation ainsi qu’au développement. “La Fondation milite surtout pour le développement avec comme seul but de contribuer à l’émergence et l’excellence du Mali”, a-t-il expliqué.

En lançant cette fondation, Cheick Diallo dit vouloir apporter sa pierre à la construction de l’édifice commun qui est le Mali ainsi qu’à son développement. Et ce, pour que chaque fille et chaque fils du pays puisse avoir le droit de rêver et de concrétiser son rêve.

A ce titre, il estime que l’Etat seul ne peut pas tout faire et qu’il faudra aussi des bonnes volontés dans un élan de solidarité et d’entraide.

En ciblant plusieurs domaines, la Fondation compte notamment promouvoir le basket-ball malien, apporter de l’aide aux couches vulnérables à travers la construction des écoles, des hôpitaux, des forages etc. En gros, celui qui explique avoir passé par des moments durs avant de commencer à voir le bout du tunnel aujourd’hui souhaite que son initiative serve de cadre de développement sociocommunautaire sur toute l’étendue du territoire national sans considération politique, de sexe, de couleur ni de religion encore moins de race.

Se montrant reconnaissant, Cheick Diallo a fait les louanges de Tidiane Dramé qu’il considère comme son père et conseiller sportif. A l’en croire, c’est la Fondation Hope de Tidiane qui l’a aidé à rallier les Etats-Unis pour faire vouloir son talent et d’être connu mondialement aujourd’hui.

Pour un début d’activités, la Fondation CD13 entend injecter 50 000 dollars américains soit près de 30 millions F CFA dans l’humanitaire et des projets de développement.

Alassane CISSOUMA

