Participation du Mali a la CAN Cote d’ivoire 2023 Orange-Mali paie les 100 millions F CFA de prime de qualification des Aigles du Mali et appuie l’AJSM avec 12 millions FCFAet 10 millions FCFA pour les supporteurs

Dans le cadre de la participation du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023, la société de téléphonie mobile, Orange-Mali, a payé, le mardi 9 janvier 2024, la prime de qualification des Aigles à la CAN d’une enveloppe de 100 millions F CFA. En outre, à titre d’appui, Orange-Mali a donné 12 millions F CFA à l’AJSM et 10 millions F CFA aux supporteurs de l’UNASAM.

La cérémonie de remise des chèques était présidée par le Directeur général adjoint d’Orange-Mali, Fatogoma Aristide Sanou, qui avait à ses côtés le 1er vice-président de la Fédération malienne de football et Moussa Sylvain Diakité, Éric Sékou Chelle (le sélectionneur des Aigles).

Avant la remise des chèques, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré (chef de division communication institutionnelle et sponsoring à Orange-Mali) a fait savoir qu’Orange-Mali a toujours accompagné les Aigles du Mali pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. “Orange-Mali accompagne aussi les journalistes sportifs à travers l’AJSM et les supporteurs de l’Unasam pour montrer son soutien aux Aigles du Mali”, a-t-elle dit.

Après avoir reçu le chèque géant des 100 millions F CFA de prime de qualification des Aigles à la Can Côte d’Ivoire 2023, Moussa Sylvain Diakité (1er Vice-président de la Fédération malienne de football), au nom de son Président Mamoutou Touré “Bavieux”, a remercié Orange-Mali qui, à ses dires, est une entreprise citoyenne pour accompagner le football malien. “Si Orange-Mali n’existait pas, il serait difficile pour nos clubs de football d’évoluer. Donc, l’apport d’Orange-Mali est appréciable dans le fonctionnement du football malien. Nous espérons que les Aigles vont nous amener la coupe”, a-t-il espéré.

Dans son intervention, le sélectionneur Éric Sékou Chelle s’est dit fier de ses joueurs. “Le combat à la Can va être difficile. Nous allons prendre du plaisir avec l’équipe qui a le peuple malien derrière elle. L’équipe a besoin d’être poussée par des institutions comme Orange-Mali. J’espère que les noms de mes joueurs seront inscrits dans l’histoire du football malien”, a-t-il souligné. A sa suite, le capitaine Hamari Traoré, au nom de ses coéquipiers, s’est engagé à donner du bonheur aux Maliens.

Après avoir reçu le chèque de l’AJSM, Baba Cissouma (1er Vice-président de l’AJSM), a remercié Orange-Mali pour sa générosité. “Il y a deux ans, à la CAN du Cameroun, nous avions bénéficié d’Orange-Mali du même montant de 12 millions F CFA. L’AJSM est une grande association bien structurée qui sera à la CAN comme ambassadrice du Mali. C’est pourquoi, nous voulons être autonomes. Nous allons à la CAN pour être meilleurs. Merci à Orange-Mali. Orange-Mali et l’AJSM sont dans un partenariat gagnant-gagnant”, a confié Baba Cissouma.

Au nom des supporteurs, Cheickné Demba a fait savoir que l’Unasam est dans un partenariat. Il a demandé aux responsables d’Orange-Mali d’être rassembleurs. “Nous espérons que la remise de notre chèque ne sera pas la dernière. Qu’Orange-Mali continue à être le partenaire naturel des supporteurs de l’Unasam”, a-t-il indiqué.

Dans son intervention, Fatogoma Aristide Sanou, le Directeur général adjoint d’Orange-Mali, a rappelé qu’Orange-Mali est partenaire du football malien. «Et à Orange-Mali, nous sommes certains que tôt ou tard, la coupe d’Afrique sera au Mali parce que le pays en a besoin. Les Aigles vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour nous ramener le trophée», a-t-il espéré.

