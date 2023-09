Pour les matchs contre Soudan du Sud et Côte d’Ivoire : Eric Sékou Chelle opte pour 25 Aigles !

Le Sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sékou Chelle était devant la presse vendredi au siège de la FEMAFOOT. Il s’agissait de dévoiler la liste des 25 joueurs convoqués dans le cadre des matchs de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 contre le Soudan du Sud (le 08 septembre) à Bamako et contre la Côte d’Ivoire prévu à Abidjan le mardi 12 septembre 2023.

C’est connu ! Les joueurs sélectionnés par le technicien des Aigles du Mali, Eric Sékou Chelle pour défendre, sinon terminer en beauté la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023, opposant le Mali au Soudan du Sud le vendredi 08 septembre prochain au stade du 26 Mars de Bamako et le déterminant match amical international contre les éléphants de la Côte d’Ivoire, le mardi 12 septembre 2023 au stade Alassane Dramane Ouattara.

Le sélectionneur Eric Chelle, en dévoilant la liste des joueurs retenus, a indiqué que ces matchs sont autant tous importants pour lui. D’abord en raison du fait que le premier contre le Soudan du Sud se joue à la maison. Cela, si l’on sait, dira-t-il, que depuis un peu plus d’un an maintenant, les matchs à domicile des Aigles offrent des choses intéressantes. Pour cela, que l’on doit continuer avec cette vision, dit-il, en vue de préparer les éliminatoires de la coupe du monde prochaine dont le tirage au sort a été fait ce week-end avec un premier match contre le Tchad à l’affiche. A cet effet, après le premier match du Mali face au Tchad ici à Bamako, il jouera ensuite contre la Centrafrique, le Ghana, le Madagascar et les Comores.

L’autre match qui est amical contre la Côte d’Ivoire, est un match de préparation, dixit le sélectionneur Chelle. Mais avec plusieurs objectifs à ses yeux. D’abord pouvoir découvrir le contexte du grand stade ivoirien de la prochaine CAN. Ensuite, le public ivoirien et celui du Mali qui sera aussi présent. Enfin, pouvoir changer d’atmosphère pour être prêt au mois de janvier 2024 pour la CAN. En outre, selon lui, ce match permettra de jouer contre une grosse équipe qu’est la Côte d’Ivoire. Toute chose qui va permettre à l’équipe et au staff de se fixer sur le plan de performance (physique, technique, tactique et mentale).

« J’ai envie d’aller là-bas et être très très défensif » a déclaré le sélectionneur Éric Sékou Chelle. Avant d’ajouter qu’il s’agira aussi de voir où on en est à quatre ou cinq mois de la CAN.

Par rapport à la sélection des joueurs, selon Eric Sékou Chelle, cela a été un peu compliqué en raison des cas de blessures particulièrement dans le secteur de l’attaque avec El Bilal Touré. Qui a eu une blessure sérieuse contrairement à Amadou Haïdara Doudou mais que d’ici le mois de novembre qu’ils signeront tous les deux leur retour. Et comme renfort, le sélectionneur a eu le réflexe de faire appel à certains U23.

Sur la question relative à l’absence de Sikou Niakaté dans l’effectif, le coach des Aigles dira ce dernier est en soin, puisqu’il est sorti à la mi-temps en League des Champions pour cause de blessure au genou. Mais qu’il aura de ses nouvelles d’ici 24 à 48 heures. Et l’autre cas est celui d’Abdoulaye Doucouré. Le concernant, Eric Sekou Chelle a tenu un langage de vérité pour la simple raison que son cas est arrivé à un niveau où il ne sait pas s’il doit choisir entre protéger le joueur ou dire ce qui s’est passé.

Concernant le choix de Moussa Djénépo, il dira qu’à l’attaque il n’y a que six attaquants tout en sachant que Sékou Koïta est suspendu pour le match contre le Soudan du Sud. Et l’autre raison est qu’il sait jouer au football cela est connu de tous.

Quant au programme et regroupement des joueurs, il dira que l’arrivée des joueurs est prévue pour certains dans la nuit du dimanche à lundi prochain et d’autres dans la nuit du lundi au mardi. Les entraînements sont programmés donc à partir du lundi soir, jusqu’au jeudi en fin de journée. Vendredi étant le jour du match, le samedi sera la journée de repos et de visite en famille. Et le dimanche soir l’équipe fera son départ pour Abidjan afin de disputer le match amical international du 12 septembre.

La liste des 25 joueurs retenus sont :

Gardiens : Ibrahim Mounkoro (TP Mazembe), Ismael Diawara (Malmo), Djigui Diarra (Young Africa).

Défense : Hamari Traoré (Real Sociedad), Massadio Haïdara (Lens), Mamadou Traoré (Muaither Sport Clubs), Mamadou Fofana (Amiens), Amadou Danté (Strum Graz), Boubacar Kiki Kouyaté (Montpellier), Falaye Sacko (Montpellier), Sikou Niakaté (Braga).

Milieu: Diadié Samassekou (Hoffenheim), Mohamed Camara (Monaco), Lassana Coulibaly (Salernitana), Aliou Dieng (Al Ahly), Kamory Doumbia (Reims), Yves Bissouma (Tottenham), Adama Noss Traoré (Hull City), Cheick O Doucouré (Crystal Palace).

Attaque : Moussa Djénépo (Southampton), Adama Malouda Traoré (Ferencvaros), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), Ibrahim Koné (Almeria), Sékou Goïta (RB Salzburg) et Néné B Dorgeles (RB Salzburg).

A noter que, peu importe le résultat de cette dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le Mali étant déjà qualifié à la phase finale, comme 1er du groupe ‘’G’’ avec 12 points contre 9 points pour la Gambie, 6 points pour le Congo et 3 points pour le Soudan du Sud déjà éliminé de la course. Et le ticket pour la 2ème place de ce groupe se jouera entre la Gambie et le Congo ce 10 septembre 2023 au stade de Marrakech (Maroc).

Par Safiatou Coulibaly

Commentaires via Facebook :