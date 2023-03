Premier League : Liverpool extermine Manchester United au terme d’une prestation historique

Porté par un trio Gakpo-Nunez-Salah en feu, Liverpool a humilié ce dimanche Manchester United (7-0) lors du choc de cette 26e journée de Premier League. Les Reds continuent leur remontée au classement et se rapprochent de la quatrième place. Les Mancuniens disent certainement adieu au titre de champion.

L’acte de renaissance face à l’ennemi juré. Ce dimanche lors du 211e derby d’Angleterre, Liverpool a martyrisé Manchester United en inscrivant sept buts et en délivrant une partition exceptionnelle lors de la 26e journée de Premier League. Une confrontation historique qui mettait pourtant face à face deux équipes en forme ces dernières semaines. Si les Red Devils semblaient inarrêtables en 2023 (une seule défaite), les Reds avaient également retrouvé des couleurs lors des dernières journées (trois victoires et un nul).

Et dans ce duel très attendu en outre-Manche, c’étaient les hommes de Jürgen Klopp qui allumaient en premier la mèche avec une occasion pour Harvey Elliott (3e). Avec une grande agressivité sur chaque duel dans ces premières minutes, les locaux mettaient en difficulté les joueurs d’United qui n’arrivaient pas à sortir proprement le ballon de leur camp. Une belle combinaison entre Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, puis un bon centre du latéral gauche pour Darwin Nunez venaient coup sur coup mettre le danger sur les buts de David De Gea. (22e, 24e).

Les visiteurs se créaient enfin une situation de but après une tête plongeante de Bruno Fernandes, hors du cadre (27e). Une première frayeur pour l’arrière-garde des Scousers qui venait équilibrer les débats à la demi-heure de jeu. Une passe somptueuse de Casemiro pour Antony semait ensuite la pagaille dans la défense des partenaires de Virgil van Dijk, finalement dégagée par le défenseur central hollandais (40e). Mais juste avant la pause, Cody Gakpo permettait aux siens de prendre l’avantage après un passe décisive splendide de Robertson et une finition de la recrue hivernale du même acabit (1-0). Liverpool virait en tête à la mi-temps après 45 premières minutes convaincantes.

Une humiliation spectaculaire

Les Reds redémarraient idéalement la rencontre en doublant la mise d’entrée de jeu après un centre d’Elliott pour la tête de Nunez (2-0, 47e). La vague rouge ne s’arrêtait pas là puisque quelques minutes plus tard, Gakpo tuait tout suspense en inscrivant le troisième but de son équipe d’un subtil piqué (3-0, 50e). Un début de deuxième mi-temps canon qui sonnait complétement les Mancuniens. Survoltés, Salah & Co ne relâchaient pas la pression avec un coup de tête du Français Ibrahima Konaté, de peu à côté (59e). L’Égyptien venait d’ailleurs apporter sa touche au chef d’œuvre de ses coéquipiers avec une reprise de volée imparable pour De Gea (4-0). Les coéquipiers de Raphaël Varane réagissaient timidement, mais le tir de Marcus Rashford trouvait le poteau gauche (73e). Mais le festival reprenait de plus belle quelques instants plus tard avec le doublé à son tour de Nunez sur un centre parfait de Jordan Henderson (5-0). Le cauchemar n’en finissait plus pour les protégés de Ten Hag avec cette fois-ci le doublé de Salah (6-0, 83e). Et comme l’histoire ne pouvait pas être plus belle, Roberto Firmino participait également à la fête (7-0, 89e).

Un large triomphe (7-0) pour Liverpool qui confirme son regain de forme ces dernières semaines, et qui passe provisoirement devant Newcastle (5e). Coup d’arrêt pour Manchester United qui s’incline après une série de 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Les Red Devils restent troisièmes, mais perdent du terrain sur Arsenal et Manchester City.

