Protocole d’accord avec l’ACNOA : le Mali accueillera les jeux africains de la Zone 2 en décembre

Dans la salle de conférence du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne s’est tenue, le mardi 29 juin 2021, la cérémonie de signature d’une convention entre le Mali et l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique(ACNOA). La cérémonie était présidée par le ministre Moussa Ag ATTAHER, accompagné pour la circonstance du Président de l’ACNOA, Moustapha BERRAF, et du président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib SISSOKO.

En effet, la signature du protocole d’accord a pour objectif l’organisation des jeux Africain de la zone 2 de l’Association des Comités Nationaux Olympique d’Afrique(ACNOA) d’une part et de l’autre le renforcement du partenariat de formation et d’infrastructure sportives. La Zone 2 regroupe entre autres 8 pays d’Afrique dont le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Mauritanie, la Sierra Leone et la Gambie.

Dans son allocution, le Ministre Moussa Ag ATTAHER a tenu à remercier le président Moustapha BERRAF pour la fraternité et l’amitié qu’il a témoigné au Mali en réservant sa première visite officielle après sa réélection à notre pays et en déclinant pour ce faire de nombreuses invitations. « Rien que pour cela, M. BERRAF a marqué d’une tache indélébile sa marque d’amitié et d’affection pour notre pays », a déclaré le ministre, avant de mentionner que la signature de l’accord fait suite à un échange tripartite entre le département des Sports, le Comité National Olympique et le Président de l’ACNOA. «J’ai expliqué au Président BERRAF et au Président Habib SISSOKO que notre pays a besoin de montrer au monde entier que le Mali est un pays qui vit, un pays qui innove, un pays qui agit et un pays dans lequel le sport et la jeunesse occupent toutes leurs places » a-t-il martelé. Par ailleurs, le ministre a souligné qu’à travers l’organisation des jeux africains de la Zone 2 annoncés en décembre 2021, notre pays va montrer au monde entier qu’il demeure une des meilleures destinations pour la découverte «l’énergie, la force et la puissance » de la Jeunesse africaine.

Pour sa part, le Président de l’ACNOA a insisté sur le soutien, la fraternité et la solidarité de l’instance sportive africaine au peuple malien, à travers notamment l’organisation des jeux africains Zone 2 dont le protocole d’accord s’inscrit aussi dans le cadre de soutien et d’entraide réciproque entre la jeunesse malienne et celles de 8 pays qui composeront.

Quant à M Habib SISSOKO, président du Comité national olympique et sportif du Mali(CNOSM), il s’est réjoui de la visite du Président de l’ACNOA ainsi que de l’organisation des jeux pour la deuxième fois Mali. « Nous l’avons fait déjà en 2006, et ça été un franc succès. Je suis persuadé qu’avec l’implication du ministre et du Président de l’ACNOA, les prochains jeux qui vont être organisés seront un grand succès», a-t-il dit.

La cérémonie s’est conclue avec des échanges de cadeaux entre le Ministre Mossa Ag ATTAHER et le Président Moustapha BERRAF pour immortaliser l’instant.

Aly Poudiougo

