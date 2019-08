La réunion entre dirigeants barcelonais a abouti à la présentation d’une nouvelle offre au PSG pour Neymar, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La presse espagnole relaie les différentes conditions de cette nouvelle offre.

Ça y est, le FC Barcelone a lancé sa nouvelle offensive pour tenter de récupérer Neymar. Hier, la radio catalane RAC1 relayait en premier l’existence d’une réunion entre dirigeants barcelonais pour définir la nouvelle offre à destination du Paris Saint-Germain. Elle ne comprend plus de joueurs, puisque le PSG ne veut pas de Rakitic et puisque Philippe Coutinho s’est finalement engagé avec le Bayern Munich. De même, Nelson Semedo et Ousmane Dembélé, réclamés par le club francilien, ne souhaitent pas changer d’air.

Pour le Barça, la solution passe uniquement par un prêt payant avec une option d’achat, soit exactement ce qu’ils ont consenti à faire avec Philippe Coutinho. Comme l’expliquent de concert Mundo Deportivo et Sport, la vraie question que se posent les dirigeants catalans concerne l’option d’achat : automatique ou non ? Pour convaincre le PSG, il serait de bon ton que cette option le soit, car elle garantira le paiement d’une large somme, ce qui permettrait à Paris de se refaire la cerise sur le marché l’année prochaine. Mais pour certains membres de la direction catalane, le risque est grand de devoir payer un montant conséquent alors que Neymar pourrait soit ne pas convaincre pour son retour, soit de nouveau se blesser…

Une option d’achat de 150 M€…

Du côté du PSG, on se demande toujours si le Barça est réellement sérieux dans sa volonté de récupérer Neymar, et on espère voir le Real Madrid passer plus franchement à l’action. Le joueur brésilien, lui, s’accommoderait aisément de la solution de prêt avec option d’achat proposé par le Barça. Mais avec quelles sommes intégrées ? Selon le journal Mundo Deportivo, le Barça accepterait de payer le prêt d’une saison entre 15 et 20 M€ avec une option d’achat s’élevant au maximum à 150 M€ l’été prochain. Soit un total possible de 170 M€, qui correspondrait selon le journal espagnol à une clause établie entre le PSG et le joueur pour l’été 2020.

170 M€, quand le PSG demandait initialement 300 M€ pour obtenir entre 200 et 250 M€, cela fait peu… Mais du côté du Barça, il est estimé que ce montant devra contenter le PSG s’il s’agit d’une option obligatoire, ce qui crispe légèrement le président blaugrana Josep Maria Bartomeu. Pour ce dernier, les multiples blessures de Neymar rendent incertain l’aspect automatique de l’option d’achat. Le PSG a de nouveau les cartes en main : soit il décide d’accepter la solution du Barça pour enfin passer à autre chose et s’activer sur le mercato, soit il considère que le club catalan ne colle pas à ses exigences et il conservera alors peut-être Neymar contre son gré.

