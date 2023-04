Réalisation du centre technique national de la FEMAFOOT : Une mission Fifa de suivi boucle son séjour à Bamako ce vendredi

Alors que le Président de la FIFA, Gianni Infantino avait posé la première pierre du Centre technique national (CTN) en février 2021, la faitière du football mondiale se devait de suivre l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure. C’est dans ce cadre qu’une délégation de haut niveau de la FIFA, en séjour à Bamako depuis le mercredi 26 avril dernier, boucle sa mission de suivi-évaluation ce vendredi 28 avril 2023.

Conduite par le Directeur des Associations membres de la FIFA pour l’Afrique, Gelson Fernandes, cette délégation est censée mettre un terme à sa mission aujourd’hui par la visite du chantier du Centre technique national. Lors de cette visite, il a été essentiellement question de l’état des lieux de l’exécution des travaux exécutés à hauteur de plus de 40%.

En aval de cette visite de chantier, la délégation a eu des rencontres avec les hauts représentants de notre pays.

Les missionnaires de la FIFA ont également eu une double séance de travail et de réunion avec les parties prenantes du football malien. En termes de déplacement sur ses terrains d’action, la délégation a aussi visité les infrastructures d’entraînement de certains clubs, Centres et Académies de football.

Pour rappel, le CTN, objet principal de cette mission, est un ouvrage largement financé par la FIFA. Il s’inscrit dans le cadre de l’un des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport “Fifa Forward” conçu pour fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des six confédérations.

Logé sur une superficie de 20 hectares dans la zone aéroportuaire, le CTN est doté d’une Académie nationale de football avec un parking de 200 véhicules. À terme, ce sera un complexe composé d’un hôtel 4 étoiles en R+5, de 2 dortoirs en bâtiment R+2 pour abriter l’académie nationale (garçons et filles), d’1 bloc amphithéâtre de 200 places, des salles de formation, infirmerie en bâtiment R+1, d’1 bloc administratif en bâtiment R+1. Un logement des cadres en bâtiment R+1, une salle de mise en forme avec une piscine chauffante, 3 terrains (2 gazons naturels, 1 gazon artificiel) et des vestiaires en bâtiment RDC font aussi partie des composantes de ce joyaux que le Président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux est impatient d’inaugurer.

Edjona SEGBEDJI

