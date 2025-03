Mieux situer le sport dans les axes prioritaires du Département de tutelle ! Tel est l’objectif recherché par le ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civile et de la Construction citoyenne) en organisant les états généraux du sport. Il s’agit aussi, entre autres, de faire le diagnostic des problématiques liées au sport et de proposer des solutions pour une meilleure gouvernance du secteur. Autrement, il s’agira de baliser le chemin d’une ère nouvelle de performance pour les disciplines sportives du pays. La phase régionale (les 19 régions et le district de Bamako) de cette initiative aura lieu les 21 et 22 mars 2025 ? Quant à la phase nationale, elle est prévue les 18 et 19 avril 2025.

L’annonce de ces états généraux du sport (à l’issue du conseil des ministres du 19 février 2025) a suscité beaucoup d’attentes au sein du Mouvement sportif national où elle on espère qu’ils seront «pas un forum de plus», à l’image du Symposium national sur le football (du 5 au 7 Mars 2024, au Stade du 26 Mars de Bamako) dont les recommandations tardent à se concrétiser faute de suivi pour une mise en œuvre efficiente. En tout cas la sous-commission scientifique (ou Commission des experts)​ est déjà pied d’œuvre pour élaborer une documentation solide et des approches méthodologiques novatrices afin de mieux outiller les participants.

