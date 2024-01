The best : Les capitaines font la différence pour Messi devant Haaland

Déjà sacré en 2022, Lionel Messi a remporté le prix The Best Joueur de la Fifa 2023 devant les deux autres finalistes Erling Haaland et Kylian Mbappé. C’était le lundi 15 janvier dernier. Dans un duel serré avec Haaland, l’Argentin a remporté le prix grâce aux votes des capitaines d’équipes.

Le prix The Best joueur de la Fifa récompense la meilleure performance individuelle dans le football masculin entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 Le lauréat du prestigieux trophée a été annoncé à Londres, lors de la grande soirée du 15 janvier 2024. C’est Lionel Messi qui a été sacré devant les deux finalistes Erling Haaland et Kylian Mbappé

Déjà vainqueur en 2022, Lionel Messi conserve sa couronne. La superstar a été récompensée après avoir ébloui les amateurs du monde entier lors d’une période s’étirant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023.

L’Argentin est arrivé en tête d’un scrutin incroyablement serré auquel ont participé des sélectionneurs et des capitaines nationaux du monde entier, des journalistes experts et des supporters de la planète entière.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 et l’international norvégien Erling Haaland ont en effet terminé à égalité avec 48 points. Ils ont été départagés par le nombre de nominations en tant que premier choix que Messi a reçues dans les votes des capitaines des équipes nationales, conformément aux règles d’attribution.

L’attaquant français Kylian Mbappé a quant à lui terminé troisième avec 35 points. Sacré The Best joueur de la Fifa l’année passée, Messi avait également reçu cette récompense en 2019. Reconnu par la Fifa comme étant le meilleur joueur du football masculin en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, l’Argentin vient donc de glaner son huitième prix individuel.

Alassane, avec Fifa.com

