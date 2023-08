Les jeunes de de Faladié en Commune VI, ceux du District de Bamako et même du Mali en particulier n’oublieront pas de sitôt ce 22 juillet 2023. Cette date sera gravée comme un jour historique avec le lancement de la première édition du Tournoi Faladié-Séma sur le terrain 7/7 dudit quartier.

Parrain de ce Tournoi, l’ex-gloire du foot malien (Aigles et Stade malien de Bamako), Siré Diallo s’est fondu en compliments pour le comité d’organisation. « Je suis honoré. Alors faites-vous plaisir et sachez que le sport en général et le foot en particulier sont des nobles activités », affirme le parrain après le coup d’envoi.

Siré, notre père à tous « mérite d’être honoré », avance un des membres du terrain 7/7 Faladié-Séma (qui abrite le tournoi).

Même son de cloche au niveau des acteurs du sport et de la jeunesse de Faladié-Séma. Notamment le président du comité technique et celui des centres de formation. « Siré Diallo est notre père à tous. Ce tournoi concerne les enfants de Faladié-Séma mais du District de Bamako », ont-ils fait savoir.

Le Comité d’organisation peut donc être rassuré. Le tournoi « Vacances foot Faladié-Séma », a la bénédiction des enfants du pays. « Merci à tous. Nous mettrons tout en œuvre pour que ce tournoi soit une réussite », a d’ailleurs promit le responsable de Mario FC, un Centre engagé dans le tournoi.

Le porte-parole du comité d’organisation du tournoi, Amadou Sow, a d’abord révélé les qualités de grand homme de développement tout court de l’ex gloire du football malien. « En sa présence au sein du Stade et sous le drapeau avec l’équipe nationale, il a fait beaucoup pour ce pays. A Faladié-Séma depuis, qu’il est là pareil. Ses actions de développement ne sont plus à démontrer. Le président Salif Kéïta Domingo alors président de la Fémafoot n’a pas eu tort de lui faire confiance dans la gestion du ballon rond afin de traduire sa vision sportive en acte », a-t-il indiqué.

Le parrain a fait savoir que ce comité d’organisation initiateur est une véritable chance pour ce quartier de Faladié-Séma. Il a exhorté les jeunes au fair-play lors des matches, également au travail et de prendre très au sérieux le sport. A l’en croire, le sport en général et le foot en particulier est une saine émulation et surtout un facteur de cohésion sociale. Il s’est dit aussi heureux du choix porté sur lui pour être parrain de ce tournoi qui l’a accueilli avec honneurs.

Pour rappel, 8 équipes toutes issues des centres de formation se sont lancées à l’assaut de cette 1ère édition. Il s’agit de : en poule A on retrouve AS 7-7, FC Wami, AS Wati-B et Mario et la poule B avec Diakassa, CFAAM, Waraba et Exel Foot.

Objectif : promouvoir le foot à la base et honorer l’un des grands animateurs du football malien des années 1970-80. Ce, à travers ce qu’il adorait le plus : le football.

Sarr

