AES-Russie: vers la réalisation d’un projet satellitaire de communication et de télédétection

Les ministres de l’AES ont annoncé la réalisation prochaine d’un projet satellitaire de communication et de télédétection, fruit d’une collaboration avec l’Agence spatiale russe.

Le projet, en coopération avec la société Roscosmos, a été discuté ce lundi lors d’une réunion ministérielle à Bamako.

AES-Russie : les ministres de la Confédération des États du Sahel annonce la réalisation d'un satellite se communication et de télédétection pic.twitter.com/6v6HT5bmh5 — aBamako (@aBamako) September 23, 2024

Il permettra “la diffusion des signaux de télé et radio-diffusion sur tout le territoire de l’AES, la communication multi-services (Internet, téléphones, TV) dans les zones difficiles d’accès aux infrastructures non développées”, ainsi que les communications confidentielles sécurisées, a expliqué le ministre Sanou.

Mais aussi d’obtenir des images spatiales pour la surveillance des frontières d’État et de renforcer ainsi la sécurité nationale.

L’inventaire des ressources naturelles du secteur forestier, le suivi des situations d’urgence (inondations, sécheresses, incendies) ainsi que la cartographie de l’utilisation des terres sont aussi prévus.

“Ces relations sont confiantes et empreintes d’une réelle amitié et elles s’inscrivent surtout dans une perspective dynamique, innovante et favorable à tous. Cette coopération à visage humain s’appelle en d’autres termes “partenariat gagnant-gagnant”. Avec la Russie, c’est une coopération plus sincère, plus réactive et mieux adaptée aux enjeux actuels de l’AES”, a pour sa part noté le ministre nigérien Raliou.

Le ministre de la communication du Niger Mohamed Raliou salue le partenariat de son pays et l'AES avec la Russie pic.twitter.com/u106rZWtN1 — aBamako (@aBamako) September 23, 2024

Source: https://fr.sputniknews.africa/

