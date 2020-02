La ministre de l’Économie numérique et de la Prospective, Mme Kamissa Camara, a présidé le jeudi 06 février la 4e session du conseil d’administration de l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (AGEFAU).

Au cours de cette 4e session, les administrateurs plancheront sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport du commissaire aux comptes sur le même exercice. Les administrateurs devaient aussi se pencher sur les comptes de gestion 2018, le projet de rapport de gestion 2019 ; le projet de programme d’activités 2020 ; le projet de budget 2020 ; l’organigramme 2017 révisé et les défis auxquels l’agence fait face.

Les recettes mobilisées en 2019 se chiffrent à 23,450 milliards de Fcfa contre une prévision de 21,813 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 108%. Une performance saluée à sa juste valeur par la ministre de l’Economie numérique, Kamissa Camara, qui n’a pas manqué de féliciter le Directeur général de l’Agefau, Souhahébou Coulibaly, et son équipe pour le travail abattu.

Les dépenses quant à elles se sont élevées, au cours de la même période, à 6,417 milliards de Fcfa contre une prévision de 21,813 milliards de Fcfa, soit un taux d’exécution de 29%. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1,907 milliard de Fcfa contre une prévision de 3,261 milliards de Fcfa pour un taux d’exécution de 58%.

Le budget prévisionnel 2020 a été arrêté en recettes et en dépenses à 20,759 milliards de Fcfa contre 23,450 milliards de Fcfa soit une diminution de 5%.

La ministre de l’Economie numérique et de la Prospective a indiqué que ce budget devra permettre à l’agence de mettre en œuvre son programme d’activités pour l’année 2020, et aussi d’élaborer la nouvelle stratégie nationale de promotion du service et de l’accès universel aux télécommunications et aux TIC au Mali.

Selon la ministre Camara, l’année 2019 a vu l’aboutissement du projet pilote des centres d’accès universel aux TIC avec la réalisation de la quasi-totalité des infrastructures programmées. « C’est ainsi que les localités de Koulikoro, Sikasso et Ségou ont été dotées de centre », a-t-elle précisé.

Ces réalisations ont contribué de façon significative à réduire le fossé numérique pour ces bénéficiaires. « Des dizaines de localités non connectées au réseau téléphonique sont désormais couvertes grâce aux actions entreprises par l’agence », précise-t-elle.

Le programme d’activités de cette année prévoit le renforcement des capacités opérationnelles et managériales de l’Agefau à travers l’acquisition d’outils de travail performants ; l’extension de la couverture téléphonique vers plus de localités ; la poursuite de l’implantation de centres d’accès universel aux TIC ; la mise en place des cases wifi.

Ces activités s’inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis de l’année précédente. Dans cette optique, il s’agira, selon l’ancienne ministre des Affaires étrangères, de poursuivre de façon diligente, la mise en place des projets de connectivité rurale et la consolidation des autres investissements à travers la réalisation ou la duplication des centres d’accès universel de seconde génération.

Pour les localités confrontées à un déficit en termes de couverture téléphonique, l’ancienne cheffe de la diplomatie a indiqué que l’Agefau intensifiera ses actions pour atteindre la couverture en réseau mobile des zones non couvertes, par la mise en place des dispositifs techniques permettant d’assurer les services voix et Internet, notamment dans les agglomérations à forte densité humaine.

Avant de terminer, la ministre Camara a indiqué que ces actions permettront de combattre « l’analphabétisme informatique » dès le bas-âge, et de favoriser la formation à distance grâce à l’accès aux contenus pédagogiques numériques pour les élèves et les enseignants. « Ce qui réduira considérablement les charges en termes d’investissements en infrastructures pédagogiques », précise-t-elle.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :