Monde des réseaux sociaux : Le calme serait-il revenu ?

Actuellement, les réseaux sociaux ont beaucoup bouleversé le milieu de la communion et même des médias. À peine, le citoyen lambda, parvienne à dissocier, les Hommes des médias de celui des hommes qui animent leurs plateformes, dont Facebook et WhatsApp. Et le rythme avec lequel, les réseaux sociaux sont en train de conquérir le monde est tel que : la majorité de la population mondiale tend à y être totalement rattachée.

C’est désormais une certitude, les réseaux sociaux constituent, de nos jours, l’un des moyens rapides de communication et les plus usités mais, les informations qui y sont véhiculées sont-elles aussi fiables et avérées ? La course à la primeur de l’information, surtout dans le milieu des non professionnels, a fait émerger des individus dont le seul but est de nourrir la désinformation et la manipulation des populations. Même des intellectuels tombent dans leur piège !

Cela est d’autant vrai que, de plus en plus, l’esprit critique et le doute intellectuel sont hélas en train de disparaitre. Ce sont désormais les émotions, le sentimentalisme et surtout les passions qui dominent les débats. Ce qui favorise un terrible cafouillage dans la perception des informations. On assiste ainsi à un vrai fourre-tout. Des animateurs des réseaux sociaux, provenant de diverses catégories socioprofessionnelles, culturelles et de différents niveaux.

Toutefois, dans ce vaste ensemble d’individus de tout genre, il y a fort heureusement de très bonnes personnes. Des hommes de qualités et même des références au niveau public, universitaire, culturel, musical, sportif et politique. De véritables leaders y demeurent fort heureusement pour apporter de formidables contributions aux échanges et débats. Ces gens honnêtes et cultivés s’opposent tant bien que mal à une forte colonie d’individus qui ignorent carrément le minimum de respect, de courtoisie. Ces derniers, composés d’ignorants et d’incultes, règnent malheureusement de façon négative sur les réseaux.

Ces gens sans scrupule constituent un véritable danger, dans la mesure où ils diffusent et propagent quotidiennement, des fausses informations et des mensonges. Qui sont des atteintes à la dignité d’autrui. C’est pour cela que l’initiative des autorités judiciaires de veiller sur réseaux sociaux, devient une action importante et salutaire. Les sanctions, après des poursuites judiciaires des responsables des fausses nouvelles volontairement diffusées, ont sûrement mis un peu de froid dans la colonie des délinquants activistes qui polluent la toile pour empoisonner les opinions. Le constat est d’ailleurs que tout devient, de plus en plus, calme sur les réseaux.

Cela fait que nous constatons moins d’agitation. Ce qui est une très bonne chose pour la population. Mais c’est aussi une très bonne chose pour les professionnels de l’information et de la communication. Lesquels ont toujours exercé leur métier selon les règles et normes établies. Alors que certains animateurs des réseaux sociaux avaient causé beaucoup de tort.

En général, ces derniers n’ont jamais servi à aider à la promotion de la vraie information et communication. Pourtant, la communication est normalement une discipline qui s’apprend et qui s’exerce dans un cadre qui se conforme aux règles exigibles : l’éthique et de la déontologie. N’est-ce pas que l’assainissement des réseaux sociaux était devenu une urgence ?

Monoko Toaly

Commentaires via Facebook :